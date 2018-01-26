Нефтяной рынок под влиянием движений в паре евро-доллар

Оптимизм на рынке «черного золота» сохраняется благодаря ожиданиям дальнейшего восстановления баланса рынка за счет усилий сделки ОПЕК+ и уверенных темпов роста глобальной экономики.

Накануне глава ОПЕК выразил мнение о том, что рынку удастся достичь поставленного таргета к концу текущего года (снижение запасов до 5-летних средних). При этом рост производства в США, который по-прежнему выступает едва ли не ключевым раздражителем и фактором, способным погасить оптимизм рынка, игнорируется. Локально сокращение запасов нефти в США и ослабление позиций американского доллара подогревает активность «нефтебыков».

В то же время, без дополнительного триггера движение вверх (выше $72 по Brent), на наш взгляд, будет затруднено. Краткосрочные ориентиры Brent – $70-72/bbl.