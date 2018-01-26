Фондовые рынки устали расти

Может, инвесторы взяли передышку, а может просто фактор пятницы, но сильных распродаж пока нигде в мире нет. Сводный индекс азиатского региона завершил сегодня торговую сессию скромным ростом в 0.3%, европейские площадки преимущественно растут, но фондовый рынок в Германии торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня в первой половине дня растут на 0.2%. В последние два дня затормозился рост и на американском фондовом рынке, но сильные квартальные отчёты компаний пока сдерживают биржевые индексы от коррекции. Похоже, ещё одну неделю все фондовые рынки закроют в плюсе, хотя немецкий DAX рискует даже уйти в минус по итогам пятидневки.

Российские биржевые индексы сегодня снижаются в первой половине дня в пределах 1%. После бурного трёхнедельного роста инвесторы решили фиксировать прибыль, тем более, в преддверии нового пакета санкций против РФ. Продажи сегодня наблюдаются не только на рынке акций РФ, но и в отечественных облигациях. Индекс Московской Биржи опустился к психологически-важной отметке 2300 пунктов.

Из отдельных российских историй сегодня выделяются акции Газпрома, они теряют почти 1.5%. Пока им так и не удалось преодолеть уровень сопротивления на отметке 150 рублей за акцию. После очередного провального квартального отчёта сегодня возобновилось падение в акциях Магнита. Потери в первой половине дня превысили 6%, а цена скорректировалась к пятилетним минимумам. Бумаги ВТБ опустились ниже 5 копеек и теряют сегодня 0.7%. Акции Мосбиржи и ГМК падают на 1%, а вот Роснефть продолжает свой стремительный рост последних дней, прибавляя ещё 1%.

Рынок сырья сегодня выглядит позитивно, но в этом больше заслуги падающего американского доллара. Индекс промышленных металлов растёт на 0.4%, при этом драгоценные металлы повышаются почти на 0.6%. Цена тройской унции золота торгуется в районе 1355 долларов.

Цены на нефть сегодня прибавляют 0.7%, и вновь стремятся к трёхлетним максимумам, но ближе к вечеру всё может измениться. Нефть марки Brent торгуется у отметки 70.5$, а баррель марки WTI в районе 65.7$.

Всё самое интересное сейчас происходит именно на валютном рынке, от которого во многом зависят и настроения на рынках акций. Американский доллар сегодня вновь падает ко всем в мире валютам. Индекс доллара опустился ниже 89 пунктов. Ключевая валютная пара евро-доллар стремится к рубежу 1.25, что является большим негативом для европейских экспортёров.

Российский рубль в паре с американским долларом сегодня торгуется нейтрально на уровне 55.8. Небольшие продажи на рынке ОФЗ сегодня компенсирует растущая нефть, поэтому ситуация в целом для рубля всё же выглядит спокойно.

Сегодня по Америке выйдет большой блок экономических данных, но большей реакции стоит ждать именно на выступление Д. Трампа в Давосе. Вчера президент США одним заявлением резко развернул динамику американского доллара и всех сырьевых активов, поэтому сегодня он ещё раз может затронуть тему валют. Практически весь год Д. Трамп говорил о том, что Америке нужен слабый доллар, но вчера он намекнул на обратное.

Слабый доллар, конечно, благо для американского экспорта, но не стоит забывать о растущих продажах на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций уже поднялась выше 2.6 пункта. Если у инвесторов пропадёт вера в доллар, как в самую стабильную валюту, кто тогда будет покупать долги США и как они их будут обслуживать?

Техническая картина по индексу МосБиржи пока выглядит нейтрально, но начинают формироваться первые предпосылки для коррекции. Если весь рост текущей недели будет растерян до конца сессии, это будет негативным сигналом для инвесторов. Пока стоит следить за ближайшим уровнем поддержки 1270 пунктов. Уверенное закрытие дня ниже него откроет дорогу для более глубокой коррекции.