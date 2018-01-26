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"Лукойл": возобновление покрытия


Рынки
Силуэты
Аналитики "Велес Капитал"
 
Ряд корпоративных новостей и недавнее ралли цен на нефть позволили котировкам акций Лукойла обновить исторический максимум в начале текущего года.

Однако, согласно нашим расчетам, потенциал роста акций реализован не полностью, и мы присваиваем им рекомендацию «Покупать» (Справедливая цена – 4458 руб.).

Прогнозы

- Лукойл завершил интенсивную фазу инвестиций, которая оказывала негативное влияние на свободный денежный поток в предыдущие годы в первую очередь в результате вложений в Западную Курну-2 и программы по модернизации НПЗ группы. Мы ожидаем роста FCFF в среднесрочном периоде, что повысит инвестиционную привлекательность компании. Также более высокий FCFF дает основания ожидать более высоких дивидендов в будущем при прочих равных.

- Мы прогнозируем более высокие показатели в сегменте Downstream в результате роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Помимо более высокой цены к этой продукции применяется более низкая экспортная пошлина, при этом внутренний рынок сбыта позволяет сгладить колебания мировых цен на нефть, т.к. цены выражены в рублях и практически не подвержены высокой волатильности.

- Мы рассчитываем на  более умеренные темпы снижения добычи нефти в среднесрочной перспективе, т.к. основной фактор – размер получаемой по компенсации нефти в Иракском проекте, который ранее отрицательно влиял на показатель, – практически себя исчерпал. Негативная динамика в Западной Сибири, по нашим оценкам, будет компенсироваться добычей на новых месторождениях.

- В целом, мы ожидаем сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры, которая сложилась в результате действий стран-участниц сделки ОПЕК+, однако отмечаем сохраняющиеся риски снижения цен на нефть в результате разморозки ранее нерентабельных проектов по добыче сланцевой нефти в США и общемировой тенденции увеличения инвестиций в отрасль. Мы прогнозируем рост EBITDA Лукойла по итогам 2017 г. на 15% до 842 млрд руб. и в 2018 г. – на 13% до 974 млрд руб. 

- Лукойл придерживается политики постоянного роста дивидендных выплат, что выгодно выделяет компанию среди остальных представителей отрасли, и в 2018 г. мы ожидаем продолжения этого тренда. Согласно нашим оценкам, дивиденды компании по итогам 2017 г. составят 125 руб. (+4% г./г.) на акцию в дополнение к уже выплаченным 85 руб. на акцию по итогам 9 месяцев  2017 г., что соответствует годовой дивидендной доходности на уровне 5,4% исходя из суммарной величины. По итогам 2018 г. мы прогнозируем рост суммарных дивидендов на 7% до 225 руб., что соответствует годовой доходности на уровне 5,8%. Стоит отметить, что дивидендная политика Лукойла гарантирует их ежегодный рост минимум на величину годовой инфляции в РФ.

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