Российский фондовый рынок растерял весь рост, накопленный за предыдущие 2 торговые сессии

Индекс МосБиржи снижается на 1,1%, индекс РТС – на 1,7%.

Даже нефть на уровне $70 за баррель Brent спот не оказывает сегодня поддержки российским активам. Распродажа проходит в основном в «голубых фишках»: НорНикель -2,6%, Газпром -2,2%, Сбербанк -0,8%, Новатэк -1%, что может указывать на начавшиеся оттоки из фондов, ориентированных на Россию, вероятно с целью зафиксировать прибыль в преддверии оглашения нового пакета антироссийских санкций со стороны США. К тому же, по данным EPFR, последние 3 недели (с 4 по 24 января) притоки в российские активы были на очень высоких уровнях, что перегрело отечественный фондовый рынок.

Нефть продолжает дорожать (+0,2% по Brent спот), поддерживаемая ослабевшим курсом доллара (-0,4% по индексу DXY). Последний не смогли поддержать вчерашние высказывания Д.Трампа о том, что он хотел бы видеть сильный доллар. Более того, дополнительное давление на американскую валюту оказало укрепление курса евро, после высказываний М.Драги на заседании ЕЦБ о том, что шансов на повышение ключевой ставки в текущем году очень мало, а программа QE будет продолжаться до тех пор, пока ЕЦБ не убедится в стабильности восстановления инфляции.

Главным аутсайдером сегодня является Магнит (-6,6%), финансовый и операционный отчеты которого за 2017 г. разочаровали инвесторов, до последнего надеявшихся увидеть восстановление как клиентского трафика, так и EBITDA маржи. Ни того, ни другого не произошло, кроме того ритейлер понизил таргет на 2018 г. по росту выручки (+7-9% вместо ожиданий консенсуса в +15%).

В свою очередь рост возглавляет X5 Retail Group (+3,8%), так как аналитики после отчета Магнита по нему понизили рекомендации, переключив внимание инвесторов на X5 Retail.