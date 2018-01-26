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Дюжина главных экономических событий конца января-начала февраля


Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Спекулянтов ждет интересная и насыщенная неделя. Основным событием грядущей семидневки станет лунное затмение и заседание ФРС США 31 января.

Коротко о связи между этими двумя событиями, а также о других важных новостях для рынка можно узнать в нашем обзоре.

В понедельник с утра можно поспать, но тем не менее ожидается публикация данных по ВВП Испании за минувший год и IVквартал. Далее важная статистика начнет выходить лишь во второй половине дня. США опубликуют данные по расходам и доходам физических лиц. Вряд ли эта статистика окажет серьезное влияние на доллар, который уже длительное время находится в затяжном падении, тем не менее инвесторы ожидают позитивные данные, возможно, они умерят пыл «медведей». 

Во вторник в центре внимания будет находиться японская йена и пара евро/доллар. Японцы опубликуют статистику по безработице, расходам домохозяйств и розничным продажам. Пока йена укрепляется относительно доллара, однако негативная статистика может вызвать небольшую коррекцию наверх. Также в паре доллар/йена назрела техническая коррекция, инструмент достиг важного уровня на отметке 108,63.

Франция, Испания и ЕС опубликуют темпы роста ВВП в IV квартале 2017 года. Во Франции и Испании ожидается ухудшение показателя с 0,6% до 0,5% кв./кв. и с 0,8% до 0,7% кв./кв. соответственно. Однако данные по ЕС в целом будут важнее и, скорее всего, позитивными. Евро еще не исчерпал свой потенциал и на неделе пара евро/доллар может подняться до значения 1,293. Кроме того, индекс потребительских цен в этот день представит Германия.

В среду, 31 января, будет мега-день для спекулянтов, которые будут напоминать волка с корзинкой из всем известной советской игры, который спешит собрать все яйца. Да поможет всем лунное затмение! Утром рынки всколыхнет статистика из Китая. Индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторах обещает снизиться, что может придать красную окраску фондовым площадкам с утра. Далее с речью выступит президент США Дональд Трамп, что обещает веселый премаркет на американском рынке.

На обед инвесторов ждет статистика по инфляции в ЕС, данные по безработице в Германии и по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе в США. Ожидается ухудшение по всем трем показателем. В паре евро/доллар развернется настоящая борьба, однако «евробыков» будет остановить нелегко. Однако все под силу ФРС США, которая порадует нас своими решениями и заявлениями за ужином. Ставка вряд ли изменится, тем не мене первое заседание в этом году покажет, чего ждать от регулятора в ближайшее время.

В четверг выдохнуть не получится: агентство Markit опубликует свой пресловутый индекс PMI в производственном секторе. Деловая активность в Европе ожидается на прежних уровнях, а вот от США ждут снижения активности, что снова поспособствует росту евро и усилит падение доллара.

В пятницу аналогичной статистикой поделится Великобритания, рынок ждет снижения индекса деловой активности в строительном секторе в январе. Позиции фунта сильны и даже ухудшение данных не навредит позициям «британца», на будущей неделе фунт продолжит расти по отношению к доллару США. Коррекция вероятна с уровня 1,448.

Вечером данные по безработице представят США.

Рублевые пары также ожидает интересная неделя. Помимо колебаний евро и доллара на отечественную валюту повлияет период налоговых выплат. В совокупности с падением доллара это может привести к снижению пары доллар/рубль до значения 53 руб. за «американца». Но не стоит забывать об обещанных февральских санкциях, поэтому в конце недели ситуация может измениться не в пользу «россиянина». Пара евро/рубль, вероятнее всего, проведет торговую неделю в диапазоне 68,5 -70 руб.

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