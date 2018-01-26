Рубль на 3,5-летнем пике к доллару, ждем решения по санкциям

Факторами динамики рубля было ослабление американской валюты на форекс и соответствующий стремительный рост стоимости нефти в район многолетних максимумов около 71 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 60 копеек до уровня 56,1 рубля, а евро рос на 30 копеек до 69,7 рубля. При этом доллар в течение недели обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 55,585 рубля.

Рубль следовал за нефтью

Рубль начал неделю ростом к доллару на фоне подорожания нефти. Она в свою очередь получила поддержку после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане в прошлое воскресенье и от комментариев министров нефти Саудовской Аравии и России по его итогам. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что основные страны-участницы соглашения о сокращении добычи сходятся во мнении о необходимости продолжения сотрудничества и после 2018 года - даты завершения венской сделки.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что ОПЕК+ по истечении действующего соглашения может продолжить сотрудничать в консультационном формате. Страны-участницы будут периодически встречаться для консультаций по ситуации на рынке нефти, предварительно договорившись о периодичности таких встреч.

Поддержка нефти приходила и от оценок МВФ, который повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом — до 59,9 доллара за баррель.

Определенную поддержку рублю оказали данные ЦБ РФ по трендовой инфляции в РФ, которая в декабре 2017 года, хотя и замедлилась до 5,4% с 5,5% в ноябре, но осталась достаточно высокой. Это удержит регулятора от более активно смягчения денежно-кредитной политики.

Рубль опирался и на словесные интервенции и оценки. Казначейство РФ снизило оценку дефицита бюджета России по итогам 2017 года до 1,316 триллиона рублей. Ранее, 19 января, Минфин РФ предварительно оценил дефицит бюджета РФ в 2017 году в 1,4% ВВП, или 1,336 триллиона рублей. Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% ВВП.

Международное агентство Moody's, повысило прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитическому воздействию, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря договоренностям ОПЕК+.

В связи с этим поступили позитивные для рубля комментарии высокопоставленных российских чиновников. Министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, и что пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике.

Динамика форекс вносила свой вклад в динамику курсов рубля и на внутреннем валютном рынке РФ.

Европейская валюта поднялась к максимуму за три года – в район 1,25 доллара, что помогло евро вырасти к рублю. Причиной стали комментарии министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе. Президент США Дональд Трамп согласился с комментариями своего подчиненного.

Прогнозы

В целом же, рубль продолжил отставать в росте против доллара от нефти. В итоге рублевая цена черного золота превышала в моменте психологически значимый уровень 4000 рублей за баррель. Это является медвежьим сигналом для рубля, демонстрирующим его неспособность уверенно расти.

В то же время, Минфин РФ на прошлой неделе разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 136,2 миллиарда рублей. Это является признаком сохраняющегося спроса на рублевые долговые инструменты, что поддерживает курс рубля.

Впрочем, важным фактором может стать решение США по новым санкциям против России, о которых станет известно на следующей неделе. Ожидаемое появление большей определенности в этом вопросе добавит импульса в динамику курсов рубля.