Империя Эдуардо Эрнекяна выходит на IPO

1 февраля ожидается IPO Corporación América Airports S.A. – это крупнейший в мире частный подрядчик строительства и развития аэропортов, которого наши управляющие советуют приобрести на 5% портфеля первичных размещений.

Хозяин Corporación América Эдуардо Эрнекян - сын иммигрантов, бежавших от погромов. Аргентинский Уоррен Баффет, сначала вложившийся в текстильную отрасль, затем в кабельное телевидение, радио, газеты, в конце 1990-х получил 30-летний подряд на строительство и управление аэропортами Аргентины.

В настоящее время компания существует на рынке не первый год, расширилась до более чем 50 аэропортов в разных странах, включая первые частные аэропорты Бразилии, с выручкой, перевалившей за $1,5 млрд в год. У его Corporacion America в собственности фруктовые плантации, пастбища и виноградники, а также завод по производству биотоплива, но аэропорты, конечно, жемчужина коллекции.

Бразилия, Эквадор, Уругвай, Перу, Аргентина, Италия, Армения - империя аэропортов под управлением Эдуардо Эрнекяна представлена по разным странам и континентам. Обладая повышенной устойчивостью, она показывает рост продаж на +13% в год и рост прибыли по +77%-+78% в год.

Девелоперский бренд консервативно оценен по отношению к торгующимся на биржах аэропортам Таиланда, Малайзии, выходящему на IPO британскому концессионеру duty-free Hudson, имеет стабильный денежный поток благодаря подрядам на развитие аэропортов в различных странах мира.

Дополнительных поводов купить CAAP три. Во-первых, господдержка с большой буквы: у правительства Аргентины останется 15% в компании после IPO. Во-вторых, современный европейский внешний вид аэропортов: Международный аэропорт Еревана при нынешнем владельце пережил настоящую трансформацию из советского здания в многофункциональный частный комплекс. В-третьих, в ходе IPO наконец-то произойдёт наследование бизнеса более молодым поколением Эрнекянов, что повысит определённость в развитии бизнеса.

Крайний срок подачи заявок на IPO Corporación América Airports 30 января 2018 года в 23:59 мск, ожидаемая доходность +18%.