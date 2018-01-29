Санкции вкупе с покупками Минфина остаются основными факторами, сдерживающими рост рубля

Большую часть дня присутствовал умеренный тренд на укрепление рубля, поддерживаемый плавным ростом цен на нефть. Однако вечером нефть двинулась вниз, а вечером в США был опубликован расширенный список лиц и компаний в рамках действующих санкций против РФ из-за Украины. Отметим, что опубликованные меры лишь продолжают линию соответствующих решений, принятых в предыдущие годы, и не связаны с двумя аналитическими отчетами о санкциях против госдолга РФ и деривативов, а также списке лиц, близких к руководству РФ. Именно их ждут рынки, но они дадут лишь новую «пищу для размышлений», не означая автоматическое введение соответствующих ограничений. Оба отчета должны быть опубликованы сегодня, либо, в случае возможных заминок, в ближайшие дни. В любом случае, опасения санкций вкупе с покупками Минфина валюты остаются основными факторами, сдерживающими рост рубля. Сегодня ключевым уровнем будет отметка 56.30/USD. Поддержку рублю может оказать и факт заметного превышения рыночным курсом фиксинга ЦБ, который традиционно привлекает экспортеров в части продажи валютной выручки.

Денежный рынок

Денежный рынок провел пятничные торги в диапазоне 7.25-7.50%, хотя сделок близко к нижней границы было заметно меньше, чем в предыдущие дни. Рынок овернайт FX свопов также ощущал повышательное давление на ставки, которые повышались с 7% до 7.25-7.50% в течение большей части торговой сессии и, затем, до 7.95-9% в последние пол часа торгов, где банки привлекли через свопы с ЦБ около 167 млрд. руб. Сегодня формально завершается январский налоговый период выплатами налога на прибыль (150-200 млрд. руб.), что может удержать ставки депо на близких к текущим уровнях. На рынке FX свопов короткие контракты прибавили около 12-15 б.п. на фоне роста овернайт ставок, тогда как сроках от 6 месяцев рост составил около 7-10 б.п. (1М – 6.24%, 3М – 6.38%, 6М – 6.32%, 12М – 6.36%). Заметный рост котировок в пределах 8-12 б.п. наблюдался и в ставках XCCY на 1-5 лет (6.34-6.20%) на фоне повышения соответствующих IRS на 5-9 б.п. (7.49-7.47%), указывая на относительную неизменность своп-базиса.

Долговой рынок

Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю умеренным ростом доходностей в пределах 2-4 б.п. на фоне активных продаж бумаг двумя крупными локальными игроками. Иностранные потоки оставались минимальными с свете ожиданий публикации санкционных докладов администрации США. До их обнародования ожидаем сохранения пониженной активности в ОФЗ.