Повышение прогноза по суверенному рейтингу РФ поддержало котировки евробондов

Главным позитивным драйвером стало решение международного агентства Moody’s поднять прогноз по суверенному рейтингу до позитивного, при этом сам рейтинг был оставлен на уровне «Ba1». К вечеру ситуация на рынке несколько изменилась – доходность UST10 ускорила рост после выхода статистики в США, что стало вновь оказывать давление на российские бумаги, и к закрытию торгов они растеряли часть прироста. В плюсе остались лишь длинные выпуски – они подорожали на 0,2–0,3 п.п., а среднесрочные евробонды показали нейтральную динамику. По итогам недели ситуация сложилась аналогично, и подорожать смогли длинные бумаги (+0,9 п.п.), а на среднем участке кривой лишь выпуски Russia’26 (YTM 3,9%) и Russia’27 (YTM 3,9%) оказались в плюсе (+0,2 п.п.), остальные еврооблигации подешевели на 0,1–0,2 п.п. от номинала, что по большей части объясняется умеренным ростом доходностей коротких UST и падением доходностей длинных казначейских бумаг. Пятилетний CDS-спред России был стабилен в течение всей недели и завершил ее без изменений на уровне 112 б.п.

Сегодня ожидается публикация доклада Минфина США о расширении санкций в отношении РФ, который может содержать рекомендации о запрете на покупку российского госдолга и оценку последствий данного шага. Этот доклад может стать основным драйвером цен российских бумаг на этой неделе, однако, на наш взгляд, введение запрета все же маловероятно.

В корпоративном сегменте динамика была негативной

Корпоративные бумаги проигнорировали рост в суверенном сегменте и умеренно снизились в цене. Так, в нефтегазовом секторе падение котировок составило в среднем 0,1–0,2 п.п. По итогам недели в аутсайдерах оказались евробонды НОВАТЭКа, которые потеряли по 0,5–0,6 п.п. от номинала, и сейчас выпуск NVTKRM’22 (YTM 3,9%) выглядит привлекательно, торгуясь с премией к GAZPRU’22 (купон – 4,95%, YTM 3,9%), тогда как с августа прошлого года существовал дисконт. Евробонды госбанков подешевели в среднем на 0,1 п.п., хуже рынка выглядели суборды ВТБ (минус 0,2–0,3 п.п.), а также GPBRU’23 (YTC 5,1%), потерявший 0,4 п.п. Бумаги частных банков снизились в цене незначительно. В металлургическом секторе падение в среднем также составило 0,1 п.п., однако выпуски Русала потеряли по 0,2 п.п. от номинала, а размещенный накануне RUALRU’23 (купон – 4,85%, YTM 4,9%) в первый торговый день подешевел на 0,3 п.п. Однако по итогам недели бумаги Русала все же смотрелись лучше рынка, прибавив 0,1 п.п. от номинала, тогда как в среднем по сектору потери составили 0,2–0,4 п.п. Также отметим падение котировок бумаг VEON в пятницу на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 значительно выросла, цены на нефть стабильны. Азиатские рынки – в минусе, фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.