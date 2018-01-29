Ряд банков в последние дни конвертировал практически всю имеющуюся у них ликвидность в валюту

Платежи по НДС, НДПИ и акцизам в четверг способствовали резкому снижению уровня корсчетов, это подстегнуло спрос на ликвидность со стороны банков в преддверии сегодняшних выплат по налогу на прибыль. В этот раз спрос на ликвидность не привел к увеличению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, наоборот, курс рубля к основным мировым валютам в пятницу снижался, сегодня с утра это снижение продолжилось. Возросшие риски ослабления рубля в преддверии публикации доклада Минфина США вызвали рост задолженности банков перед ЦБ по операциям «валютный своп» до 335 млрд руб., этом максимум с апреля 2014 г. При этом спрос на аукционах репо под залог ОФЗ в пятницу практически отсутствовал, хотя этот вид фондирования дешевле валютных свопов с ЦБ. Складывается впечатление, что ряд банков в последние дни конвертировал практически всю имеющуюся у них ликвидность в иностранную валюту.

Банк России завтра вновь проведет два аукциона по доразмещению КОБР

Как и неделю назад, банкам будут предложены КОБР с погашением в феврале и апреле. Интерес представляет то, на каком уровне ЦБ выставит лимит для депозитного аукциона, вполне вероятно, что регулятор, желая стимулировать спрос банков на КОБР, снизит лимит. Правда, это снижение может быть следствием сокращения навеса избыточной ликвидности в банковской системе, в любом случае, делать далеко идущие выводы пока рано.