Платежи по внешнему долгу в I полугодии не несут в себе рисков для рубля

Данные объемы заметно меньше, чем те, что ожидались в IV квартале 2017 года (23.5 млрд. долл).

С учетом благоприятной нефтяной конъюнктуры текущий счет платежного баланса окажется в существенном профиците (около 30 млрд долл.) в первом квартале, обеспечивая комфортные условия для обслуживания внешнего долга.

Второй квартал сезонно характеризуется более слабым текущим счетом (в 2016-2017 гг. во втором квартале фиксировался профицит в районе 2 млрд. руб. при ценах на нефть около 50 долл/бар.). При сохранении цен на нефть в диапазоне 65-70 долл./ бар профицит сальдо составит более 3 млрд. долл. Таким образом, с точки зрения платежного баланса предстоящий график платежей по внешнему долгу в первом полугодии представляется довольно спокойным и не несет в себе рисков для рубля.