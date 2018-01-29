Новый пакет санкций США не окажет негативного влияния на рубль

Доллар прибавляет в пределах 0,1% - до 56,3 руб., а евро снижается в пределах 0,1% и котируется вблизи 69,8 руб.

С точки зрения курсообразования рубля ключевой темой последних месяцев остается ожидание введения нового пакета антироссийских санкций со стороны США и, возможно, некоторых других присоединившихся к ним стран. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Согласно этому закону, 29 января 2018 года – дедлайн для предоставления Минфином США Конгрессу так называемого «кремлевского доклада», на котором могут основываться новые санкции, в том числе против энергетического, оборонного, финансового секторов экономики России и физических лиц. Этот доклад не будет представлен публично, но высока вероятность утечки информации через СМИ.

Мы считаем, что закон в базовом сценарии не окажет заметного влияния на курс рубля. Основная его цель – предоставление президенту США и Госдепартаменту (выполняющему функцию министерства иностранных дел) максимальной гибкости при введении санкций. Однако закон почти не налагает твердых обязательств в этом плане. Скорее всего, без радикального обострения геополитической обстановки (в Сирии, регионах Украины, развитие истории вокруг вмешательства России в президентские выборы в США), санкции будут носить преимущественно политический характер и не будут включать в себя ограничения, к примеру, на покупку российского долга. В базовом сценарии ожидается расширение перечня подпадающих по санкции российских компаний, а также аффилированных с политическими властями физических лиц.

Ключевым индикатором ожиданий негативного влияния нового раунда санкций на экономику России выступает индекс «чистых цен» ОФЗ. Сейчас индикатор котируется вблизи исторических максимумов у отметки 142,26 пункта (максимумы были достигнуты в конце прошлой недели - 142,82 пункта). Таким образом, игроки рынка практически не закладывают в текущую стоимость рублевых активов риски, связанные с возможным запретом на покупку долга нерезидентами или иные существенные ограничения для финансового сектора.

Мы считаем, что в обозримой перспективе более значимыми курсообразующими факторами для рубля останутся цены на нефть и монетарная политика ЦБ РФ. Подтверждаем прогнозный диапазон по валютной паре USD/RUB 53-58 к концу года.