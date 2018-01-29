Обзор банковской системы: декабрь унес большой объем валютной ликвидности, а январь ничего не принесет

Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в декабре банки получили чистый убыток в размере 80 млрд руб. (против прибыли 177,4 млрд руб. в ноябре), при этом за весь год прибыль оказалась на 140 млрд руб. ниже (-15% г./г.), чем за 2016 г. и составила 790 млрд руб. (это соответствует ROE 9% на основе балансового капитала). Как и в сентябре (тогда чистый убыток составил 322,4 млрд руб.), чистый убыток в декабре был обусловлен формированием резервов на возможные потери по проблемным ссудам (+253,2 млрд руб.), которые, в том числе, были признаны и отражены в отчетности вследствие санации ПСБ.

Напомним, что по сообщению PSB Finance на сайте ирландской биржи в декабре капитал 1-го уровня ПСБ стал отрицательным (-134 млрд руб.), это означает, что чистый убыток в декабре мог составить 242 млрд руб. Отметим, что в результате санации банкам ФК Открытие и БИН в прошлом году (по данным за 11М) пришлось досоздать резервы под проблемные активы на 372 млрд руб. и 108 млрд руб. По нашим оценкам, без учета санаций этих трех банков чистая прибыль по всей системе превысила бы 1 трлн руб. (ROE > 11,4%).

Декабрь унес большой объем валютной ликвидности...

В декабре произошел прирост корпоративного кредитования (нефинансовые организации) на 5,2 млрд долл. и высвобождение средств, размещенных в финансовых организациях (резиденты, не банки), в объеме 7,6 млрд долл., что могло быть связано с переклассификацией кредитов, а также с возникшим спросом со стороны корпораций на банковские валютные кредиты (для прохождения пика выплат по внешнему долгу). С клиентских счетов произошел отток денежных средств на 2,3 млрд долл. по причине вывода средств с депозитов корпорациями (на 3,1 млрд долл.). Таким образом, в результате кредитно-депозитных операций произошел отток валюты на сумму 7,5 млрд долл., который был компенсирован высвобождением средств, размещавшихся в неких финансовых организациях (которые могли, в свою очередь, размещать эти средства за пределами РФ).

Отметим, что выведенные корпорациями средства из банковской системы в декабре (7,5 млрд долл., по кредитам и депозитам) выглядят высоким объемом в сравнении с выплатами по внешнему долгу (15 млрд долл., согласно оценке ЦБ РФ графика погашений, который включает внутригрупповой долг), по-видимому, большая часть выплат пришлась на компании, находящиеся под санкциями. Задолженность банков РФ перед банками-нерезидентами сократилась на 3,5 млрд долл., что превышает объем средств, который должен быть выплачен (2,5 млрд долл.), согласно оценкам ЦБ РФ. Для совершения этих выплат банки продолжили высвобождать средства из портфеля ценных бумаг (-1,1 млрд долл.), а остатки на корсчетах в банках-нерезидентах сократились на 4,7 млрд долл., то есть банки использовали свои высоколиквидные активы для покрытия возникшего дефицита валютной ликвидности (который, по нашим оценкам, увеличился на 3,7 млрд долл. до 8,4 млрд долл.). Кроме того, некоторым банкам потребовалось привлечь доллары у ЦБ РФ по валютному свопу (2,5 млрд долл. "на переход").

...а январь почти ничего не принесет

Несмотря на сохраняющиеся высокими цены на нефть, последствия возникшего дефицита ощущаются и сейчас (конец января, когда по сальдо счета текущих операций должно прийти ~20 млрд долл.): o/n и 3M базисы (OIS-FX swap) остаются расширенными (> 70 б.п.). Помимо валютных интервенций (-4,4 млрд долл. в месяц) негативное влияние на валютную ликвидность оказывает, с одной стороны, планируемая сделка по финансированию CEFC (5,5 млрд долл.) для покупки акций Роснефти, а с другой - сохраняющийся дефицит рублевой ликвидности у некоторых банков (в конце прошлой недели по валютному свопу у ЦБ РФ было привлечено 167 млрд руб., цифра была скорректирована - вчера на сайте ЦБ РФ было указано 335 млрд руб.), из-за которого 3 млрд долл. в качестве обеспечения ушло с локального рынка в ЦБ РФ. Кроме того, в январе гасится большой объем внешних кредитов у корпораций (6,3 млрд долл.). Таким образом, сужение базиса ниже 50 б.п. может произойти лишь в феврале-марте (если не будет санкций на ОФЗ), когда будет восстановлен запас высоколиквидных валютных активов (хотя бы до уровня ноября прошлого года).

Снижение ключевой ставки и большой приток рублевой ликвидности очень слабо стимулируют корпоративное кредитование

В рублевой части баланса наблюдался традиционный для последнего месяца года приток ликвидности на счета физлиц (+1 трлн руб.), связанный с различными дополнительными выплатами (премиями), который, скорее всего, произошел в последние рабочие дни года и поэтому не привел к заметному улучшению ситуации с ликвидностью (задолженность перед ЦБ РФ даже выросла по итогам месяца на 80 млрд руб. до 2 трлн руб.). Благодаря накопленным остаткам в Казначействе РФ, была пролонгирована большая часть его депозитов на январь (задолженность перед Казначейством сократилась всего на 252 млрд руб. до 955 млрд руб., в отличие от декабря 2016 г., когда погашение депозитов перед Казначейством заставляла некоторые банки идти за дорогим фондированием в ЦБ РФ).

Неравномерность распределения ликвидности по системе (межбанковские кредиты становятся все больше залоговыми, при этом требования к залогу постоянно ужесточаются) и высокие перетоки корпоративных средств между банками являются основными факторами одновременного наличия задолженности перед ЦБ РФ и депозитов, размещенных в ЦБ РФ, а также дисконта ставок o/n (RUONIA) к ставкам на более длительные сроки. Мы не ждем изменения сложившейся ситуации в среднесрочной перспективе (1П). Несмотря на снижение ключевой ставки, корпоративное кредитование в рублях сошло на нет: объем облигаций и кредитов сократился на 84 млрд руб. Основная кредитная активность, по-прежнему, сосредоточена в рознице (+178 млрд руб., +13,4% г./г. против +5,9% г./г. в корпоративном сегменте с учетом облигаций). Как видно, экономика не формирует спрос на кредитные ресурсы в объеме, поступающим по бюджетному каналу, что транслируется в увеличение размещений на депозитах в ЦБ РФ (процентная маржа > 0 при отсутствии риска).