Биткоин или эфир: в какую монету лучше инвестировать?

По капитализации обе возглавляют рейтинг монет. Биткоин занимает первую строчку с капитализацией $191,6 млрд, а эфир вторую – с капитализацией $116,7 млрд. Обе цифровые валюты майнятся и торгуются на биржах. Они отличаются технологиями и имеют друг с другом положительную корреляцию. Отсюда возникает вопрос: в какую монету лучше инвестировать, чтобы больше заработать?

Чтобы ответить на него, нужно посмотреть на график пары BTC/ETH. Он нам и покажет, какие взаимоотношения у биткоина с эфиром.

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Перед вами часовой график. За 1 биткоин дают 9,54 ETH. Не делая никакого анализа, по направлению движения цены можно сделать вывод, что сейчас выгодно находиться в эфире, а не в биткоине.

Несмотря на ралли биткоина в конце 2017 года, в эфир можно было уходить с 7 декабря. По техническому анализу «медвежий» сигнал на дневном периоде сформировался 12 декабря. На текущий момент за это время при падении биткоина вы могли сохранить и приумножить свой капитал.

В прошлом году 7 декабря на бирже Bitfinex биткоин стоил $16609, а 29 января 2018 года он стоит $11133. Биткоин подешевел к доллару на 32,9%. Эфириум 7 декабря стоил $415, а 29 января – $1081,44. Эфир подорожал на 181,44%.

Чтобы вам научиться читать кроссы и своевременно перенаправлять деньги из одной валюты в другую, необходимо на график BTC/ETH накладывать BTC/USD и ETH/USD. При совмещении трех графиков вы разберетесь, как интерпретировать кросс.

Пара BTC/ETH находится 23 часа в боковом тренде с границами 9,4 и 9,73 ETH. Что это значит? Пары BTC/USD и ETH/USD движутся в одном направлении с примерно одинаковой скоростью. На данный момент они снижаются. Так как BTC/ETH находится у нижней границы канала, то значит биткоин теряет в цене быстрее, чем эфир.

По прогнозу я ожидаю, что цена выйдет из диапазона вниз и упадет до 9,10 с промежуточной целью 9,34. При падении пары BTC/ETH, обе валюты могут как расти, так и падать. Для нас снижение курса BTC/ETH при снижении двух пар будет означать, что что биткоин обесценивается быстрее, чем эфир, при росте - эфир дорожает быстрее, чем биткоин. Пользуйтесь кроссами и корреляцией для анализа ситуации на рынке.