Сегодня следует ждать дальнейшего снижения российских индексов

Давление на него оказало ожидание новых американских санкций в отношении РФ, снижение цен на нефть и укрепление доллара США. В преддверии санкций инвесторы решили зафиксировать хотя бы часть прибыли, полученной с начала года. По итогам дня индекс РТС потерял 0,9% в дополнение к 1,9%, которых он лишился в пятницу, а индекс ММВБ, упавший в пятницу на 1,1%, сбросил еще 0,5%. Между тем ясности с возможными санкциями на текущий момент не прибавилось.

По данным СМИ, Минфин США представил Конгрессу доклад и провел закрытый брифинг. Известно, что в докладе содержится перечень из 114 российских чиновников и 96 представителей бизнеса. Однако включение в доклад не является автоматически включением в санкционный список. Кроме того, Минфин подготовил перечень компаний с выручкой более 2 млрд долл., доля госучастия в которых превышает 25%. По данным СМИ, в пятницу министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.

В краткосрочной перспективе тема санкций будет оставаться в центре внимания инвесторов. Европейские рынки вчера умеренно снизились на фоне ослабления евро и роста доходностей долговых инструментов региона. Индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,1%. Сегодня должны выйти данные о росте ВВП Евросоюза в 4 кв. 2017 г. По оценкам рынка, рост должен составить 2,7% год к году и 0,6% квартал к кварталу, а завтра будет опубликована оценка европейской инфляции за январь, которая имеет важное значение для оценки инвесторами перспектив повышения ставок и прекращения программы стимулирования экономики. Американские индексы вчера значительно снизились, а доходность 10-летних казначейских обязательств превысила 2,70%.

Сегодня начинается заседание ФРС, принятые в ходе него решения будут объявлены завтра. Хотя повышения ставок в этот раз не ожидается, рынок уже приготовился, как к неизбежному, к их повышению на следующем заседании, о чем свидетельствует рост доходностей UST. Азиатские фондовые индексы этим утром падают, фьючерс на S&P 500 торгуется глубоко в красной зоне, указывая на продолжение понижательного движения рынка сегодня.

Нефтяные цены реагируют снижением на укрепление доллара. Учитывая падение цен на нефть, сохраняющуюся неопределенность относительно антироссийских санкций, а также общий негативный настрой на рынках, сегодня следует ждать дальнейшего снижения российских индексов.