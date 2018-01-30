FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сегодня следует ждать дальнейшего снижения российских индексов


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок вчера предсказуемо продолжил падать.

Давление на него оказало ожидание новых американских санкций в отношении РФ, снижение цен на нефть и укрепление доллара США. В преддверии санкций инвесторы решили зафиксировать хотя бы часть прибыли, полученной с начала года. По итогам дня индекс РТС потерял 0,9% в дополнение к 1,9%, которых он лишился в пятницу, а индекс ММВБ, упавший в пятницу на 1,1%, сбросил еще 0,5%. Между тем ясности с возможными санкциями на текущий момент не прибавилось.

По данным СМИ, Минфин США представил Конгрессу доклад и провел закрытый брифинг. Известно, что в докладе содержится перечень из 114 российских чиновников и 96 представителей бизнеса. Однако включение в доклад не является автоматически включением в санкционный список. Кроме того, Минфин подготовил перечень компаний с выручкой более 2 млрд долл., доля госучастия в которых превышает 25%. По данным СМИ, в пятницу министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.

В краткосрочной перспективе тема санкций будет оставаться в центре внимания инвесторов. Европейские рынки вчера умеренно снизились на фоне ослабления евро и роста доходностей долговых инструментов региона. Индекс Euro Stoxx 50 потерял 0,1%. Сегодня должны выйти данные о росте ВВП Евросоюза в 4 кв. 2017 г. По оценкам рынка, рост должен составить 2,7% год к году и 0,6% квартал к кварталу, а завтра будет опубликована оценка европейской инфляции за январь, которая имеет важное значение для оценки инвесторами перспектив повышения ставок и прекращения программы стимулирования экономики. Американские индексы вчера значительно снизились, а доходность 10-летних казначейских обязательств превысила 2,70%.

Сегодня начинается заседание ФРС, принятые в ходе него решения будут объявлены завтра. Хотя повышения ставок в этот раз не ожидается, рынок уже приготовился, как к неизбежному, к их повышению на следующем заседании, о чем свидетельствует рост доходностей UST. Азиатские фондовые индексы этим утром падают, фьючерс на S&P 500 торгуется глубоко в красной зоне, указывая на продолжение понижательного движения рынка сегодня.

Нефтяные цены реагируют снижением на укрепление доллара. Учитывая падение цен на нефть, сохраняющуюся неопределенность относительно антироссийских санкций, а также общий негативный настрой на рынках, сегодня следует ждать дальнейшего снижения российских индексов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ