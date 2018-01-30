Рынок акций РФ и рубль во вторник снизятся на "кремлевском докладе"

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,5-0,7% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2270, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260 и 2250, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После негативного открытия индекс Мосбиржи может продолжить понижение в район 2250-2260. Этому способствует существенно ухудшившееся состояние внешнего фона", - добавил он.

С учетом продолжающегося во вторник утром снижения нефтяных цен, можно ожидать давления на рубль в течение сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Дополнительным негативом стал "кремлевский доклад" США, который включил в потенциальный санкционный список не только российских политиков, но и ряд предпринимателей, таких как, например, Роман Абрамович, Алишер Усманов и Сулейман Керимов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,8-56,9 рубля, для европейской валюты — 69,0-70,4 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,5-0,7% на фоне новостей корпораций и внутренней статистики.

Как сообщила в понедельник японская газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple AAPL сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц. Вслед за Apple дешевеют бумаги ряда других компаний технологического сектора США, таких как Facebook FB и Microsoft MSFT.

Азиатские биржи с утра уменьшались 0,6-1,4%, японский Nikkei 225 - на 1,4%, шанхайский SSE Composite - на 0,9%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались 0,5-0,7%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2359 доллара против 1,2381 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в понедельник закрылся в минусе на фоне дешевеющей нефти и фиксации прибыли игроками перед публикацией "кремлевского доклада" в США, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника снизился на 0,48%, до 2284,27 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 1275,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 4 копейки, до 56,32 рубля, евро - снизился на 7 копеек, до 69,72 рубля.