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S&P500 завершит день в минусе, потеряв около 0,5%


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Торги понедельника американские фондовые индексы завершили в «красной зоне» и на минимумах сессии.

Трейдеры фиксируют прибыль перед важными событиями текущей недели, включая заседание ФРС, публикацию статистики по рынку труда в пятницу и квартальные отчеты крупнейших технологических компаний.

Золото подешевело по итогам сессии на 0,56% (GLD), до $1340,30 за унцию, отчасти это объясняется ростом курса доллара: индекс американской валюты прибавил 0,4%. Нефть WTI упала на 0,9%, до $65,56, на фоне сообщений о росте числа действующих буровых в США.

Показатель волатильности на Уолл-стрит (индекс VIX) поднялся до самого высокого уровня более чем за пять месяцев, а доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла до максимума за три года. Индекс волатильности CBOE повысился на 24,9% и достиг отметки 13,84.

Котировки акций производителя видеоигр Electronic Arts (EA) поднялись более чем на 2% после появления в блоге Polygon сообщения со ссылкой на неназванные источники о возможном интересе к компании со стороны Microsoft (MSFT). Также в статье в качестве потенциальных объектов поглощения для корпорации Билла Гейтса упоминаются Valve и PUBG. Позитивная динамика в акциях EA сохранилась даже после того, как Microsoft заявила Kotaku, что у нее нет планов по покупке Electronic Arts. 

Сегодня после завершения постмаркета (в 21:00 по нью-йоркскому времени, в 5:00 мск 31 января) Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием. Инвесторов будет интересовать та его часть, в которой президент будет говорить о планах на 2018 год. В ожидании выступления главы Белого дома участники торгов будут сдержаны в покупках. Вполне вероятно, что Трамп коснется плана по восстановлению инфраструктуры, на который выделен $1 трлн. Его оптимизм относительно реализации задуманного может придать позитивный импульс промышленным компаниям, в том числе Caterpillar (CAT), Mueller Water (MWA). Негативная риторика относительно соглашений о свободной торговле отрицательно скажется на котировках транспортной Union Pacific (UNP) и логистической Costco Wholesale (COST).

До открытия сессии квартальные отчеты выпустят Pfizer (PFE) и McDonald's (MCD). По обеим компаниям ожидается рост прибыли, поэтому есть основания рассчитывать, что их акции будут торговаться лучше рынка. В 18:00 мск станет известно, что индекс потребительской уверенности в январе вырос, что позитивно отразится на котировках ETF потребительских товаров (XLY).

S&P500 будет двигаться в боковике около отметки 2850 пунктов, а завершит день в минусе, потеряв около 0,5%.

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