Бумаги Gilead Sciences дорожают, так как фирма приступает к лечению СПИДа

Дополнительным фактором давления на рынок стало понижение цены эталонного сорта нефти Брент в район $69 за баррель перед статистикой API по запасам на фоне уменьшения разницы с ценой на WTI.

Следующим фактором стала неопределённость вокруг расходов бюджета Америки, от которой цена золота уменьшалась до $1335,69 за унцию.

Отдельным поводом для продаж казалось повышение доходности 10-летних трежерис к 2,71% из-за неясности по поводу источников финансирования нынешнего дефицита бюджета.

Пара евро/доллар падала до 1,2358, так как для краткосрочных блужданий курса чрезвычайно важно, куда он придёт в более долгосрочной перспективе, в которой США хотят сильный доллар.

Движение в бумагах Apple (Nasdaq: APPL) объясняется сообщением о возможности уменьшения вдвое плановой сборки iPhone X до 20 млн в квартал из-за вялых продаж в прошедшие праздники.

Рост Amazon (Nasdaq: AMZN) к $1418 обоснован повышением целевого уровня до $1600 со стороны Citi, в котором ожидают роста выручки от рекламы у этого гиганта интернет-торговли в 5 раз в течение следующих 10 лет.

Повышение Walmart (Nyse: WMT) к $110 за акцию вызвано ужесточением сроков поставки грузов в цепи снабжения.

Ценные бумаги ритейлера стройматериалов Lowe's (Nyse: LOW) могут стабилизироваться выше $100 на планах выкупить обратно ещё $5 млрд акций в дополнение к существующей программе на $2,1 млрд.

Бумаги производителя газировки 7Up под названием Dr Pepper Snapple (Nyse: DPS) выросли на +22% в день после сообщения о покупке со стороны Keurig Green Mountain.

Акции биотеха Gilead Sciences (Nyse: GILD) выросли на +24% с начала года на ожиданиях февральского одобрения B/T/TAF от СПИДа, данных третьей фазы тестов и возможного запуска в 2019 году лекарства GS-4997 от жирового перерождения печени и её острого фиброза, запуска генной терапии Yescarta из портфеля Kite в 2018 году, результатов испытаний данных по BCMA при лечении миеломы методом из того же портфеля.

Производители медоборудования, такие как Intuitive Surgical (Nasdaq: ISRG) и страховщики, в частности, CVS (Nyse: CVS), могут получить поддержку после заложенной в законе о чрезвычайном финансировании отмены налогов на медицинские устройства, на дорогостоящие планы медицинского страхования сотрудников и на компании медицинского страхования.

Курс бумаг оборонного концерна Lockheed Martin (Nyse: LMT) превысил $351 после отчётности о росте выручки на 8% в год, в том числе, от боевых истребителей F-35 и систем противоракетной обороны THAAD и PAC-3, спрос на которые повышается при усилении корейского конфликта.

Сегодня из макроэкономики в центре внимания китайские индексы деловой активности и обращение президента США к народу, в котором может говориться о строительстве инфраструктуры, борьбе за счастье американцев, за спокойствие иммигрантов и мир в Западном полушарии, на Тихом океане и во всём мире.

IPO крупнейшего в мире частного подрядчика на строительство и развитие аэропортов Corporación América Airports S.A. состоится 1 февраля.

Снижение фондовых индексов остаётся в пределах слабых коррекций, которые около 0,8%. Они-то и оставались в последнее время единственным способом эффективно откупить фьючерс.