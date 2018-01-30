Средняя за 50 торговых дней капитализация турецкой "дочки" Сбербанка - 2,7 млрд евро

"Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка", - говорится в сообщении кредитной организации. В нем также отмечается, что Сбербанк "регулярно рассматривает потенциальные возможности на рынках, о дальнейших шагах будет объявлено только в случае существенных изменений".

Сбербанк ранее заявлял о выходе из своих зарубежных активов, называя санкции как одну из причин. В то же время рынок предполагал, что DenizBank не будет среди этих активов. В целом, Сбербанк покупал банк за 2,8 млрд евро, его текущая капитализация на стамбульской бирже 3,4 млрд евро, средняя за последние 50 торговых дней 2,7 млрд евро.