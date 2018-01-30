Новых санкций пока нет, снижение Brent

Новое законодательство должно было стать тестом для готовности Трампа выступить против России, и, таким образом, его решение может сигнализировать о намерении отложить этот вопрос в долгий ящик, что, однако, совсем не гарантирует, что санкции не будут введены позднее. Цены на нефть Brent снизились до $69 за барр. в свете роста объемов добычи и укрепления доллара. Тем не менее новые свидетельства умеренного восстановления экономики могут восстановить рост котировок, таким образом публикация данных по ВВП еврозоны представляют особый интерес.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.67%, DJIA -0.67%, NASDAQ -0.52%), Азия (Hang Seng -0.83%, Shanghai -0.74%, Nikkei -1.57%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.49%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $69 за барр. – ниже открытия.

Вчера: снижение под влиянием санкционного доклада. Спрос на российские активы oказался под давлением в преддверии ожидаемого выхода санкционного доклада Минфина США. Цены на нефть Brent опустились к уровню чуть ниже $70 за барр. на фоне роста буровых установок и неопределенности относительно американской политики по отношению к доллару.