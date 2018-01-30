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Новых санкций пока нет, снижение Brent


Рынки
Марк Бредфорд
Марк Брэдфорд
аналитик ФГ БКС
 
Президент Трамп отказался от введения новый санкций против России, что снижает угрозу по крайней мере временно.

Новое законодательство должно было стать тестом для готовности Трампа выступить против России, и, таким образом, его решение может сигнализировать о намерении отложить этот вопрос в долгий ящик, что, однако, совсем не гарантирует, что санкции не будут введены позднее. Цены на нефть Brent снизились до $69 за барр. в свете роста объемов добычи и укрепления доллара. Тем не менее новые свидетельства умеренного восстановления экономики могут восстановить рост котировок, таким образом публикация данных по ВВП еврозоны представляют особый интерес.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.67%, DJIA -0.67%, NASDAQ -0.52%), Азия (Hang Seng -0.83%, Shanghai -0.74%, Nikkei -1.57%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.49%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $69 за барр. – ниже открытия.

Вчера: снижение под влиянием санкционного доклада. Спрос на российские активы oказался под давлением в преддверии ожидаемого выхода санкционного доклада Минфина США. Цены на нефть Brent опустились к уровню чуть ниже $70 за барр. на фоне роста буровых установок и неопределенности относительно американской политики по отношению к доллару.

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