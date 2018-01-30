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Минфин США опубликовал "кремлевский доклад". Бунта олигархов не будет


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Вот и случилось то, чего ждали все последние месяцы: Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

В обнародованный список попали, наверно, все известные российские предприниматели и официальные лица. Попадание в список не означает автоматическое введение санкций, к высшим российским чиновникам и бизнесменам будет просто повышенное внимание. 

Американский список можно рассматривать как один из шагов давления на Россию перед президентскими выборами. Однако никакого бунта олигархов не будет. Cитуация не имеет ничего общего с весной 1996 года, когда олигархический «колхоз» Бориса Березовского и Владимира Гусинского всеми правдами и неправдами протолкнул Бориса Ельцина в Кремль.

Самое интересное нас ждет в пятницу. Министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями. Российские рынки на данную историю, вероятно, отреагируют в понедельник. Интересно как отреагирует Банк России? В любом случае в текущей ситуации лучше всего выйти в кэш, а любое значительное падение котировок использовать для покупки по всему спектру инструментов – ОФЗ, рубль, акции российских компаний. Нефть растет, процентные ставки снижаются. Российские активы – хорошая идея для покупки.

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