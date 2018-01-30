Долговой рынок: падение в корпоративном сегменте усилилось

Эта неделя для суверенных российских бумаг началась с негативной динамики, с самого утра котировки устремились вниз. Ключевым фактором стал рост доходности базового актива до трехлетнего максимума – 2,72%. Неблагоприятный фон создавала и дешевеющая нефть. Кроме того, рынок ожидал публикации доклада Минфина США о потенциальном расширении санкций в отношении России, что усиливало давление на российские бумаги. Впрочем, потери суверенных евробондов РФ были сопоставимы с потерями бумаг других развивающихся рынков. Так, длинные еврооблигации подешевели на 0,9–1,3 п.п., а на среднем участке кривой падение составило 0,2–0,7 п.п. от номинала. В среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 7 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 3 б.п. до 115 б.п.

Минфин США пока не опубликовал часть доклада о расширении санкций в отношении РФ, в которой содержатся комментарии, касающиеся возможных последствий введения запрета на покупку госдолга РФ. Как сообщают СМИ, публикация этой части доклада может быть отложена до пятницы. Мы не исключаем, что в ближайшее время спреды российских бумаг могут расшириться на фоне возможного продолжения коррекции на рынке нефти и ожиданий доклада Минфина США.

Падение в корпоративном сегменте усилилось

Вчера корпоративные бумаги тоже заметно подешевели, падение было зафиксировано во всех секторах. Так, в нефтегазовом секторе наиболее слабую динамику продемонстрировали евробонды Газпрома, потерявшие 0,2–0,4 п.п. от номинала, тогда как падение других бумаг в секторе не превышало 0,2 п.п. Среди евробондов госбанков под давлением оказались субординированные выпуски Сбербанка и ВТБ, которые подешевели на 0,3–0,4 п.п., старшие выпуски банков первого эшелона просели в цене в среднем на 0,1 п.п. Котировки субордов частных банков также заметно упали, наиболее существенные потери понесли «вечные» суборды Альфа-Банка (-0,8 п.п.). Отметим, что ALFARU’perp (купон – 8%, YTC 6,9%) исторически торговался с дисконтом к «вечному» суборду ВТБ около 30 б.п., а сейчас, напротив, торгуется с премией порядка 7 б.п., поэтому на данный момент «вечный» субординированный выпуск Альфа-Банка, на наш взгляд, выглядит более привлекательно, чем аналогичный выпуск ВТБ. Суборды МКБ упали в цене на 0,4 п.п., в то время как «вечный» суборд Тинькофф Банка, напротив, прибавил 0,3 п.п. В металлургическом секторе в аутсайдерах вторую торговую сессию подряд были евробонды Русала, которые потеряли по 0,3–0,4 п.п. от номинала. Размещенный на прошлой неделе выпуск RUALRU’23 (купон – 4,85%, YTM 5%) торгуется уже по 99,5% от номинала. Другие бумаги в секторе подешевели на 0,1–0,2 п.п. Также отметим достаточно сильное падение котировок евробондов VEON и РЖД – на 0,2–0,4 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон остается негативным: доходность UST10 понемногу растет, цены на нефть продолжают снижаться. Азиатские рынки и фьючерсы на американские рынки движутся вниз.