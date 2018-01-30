США опубликовали "кремлевский доклад", рынок пребывает в неопределенности

Список олигархов, представленных в отчете, крайне широк и включает тех, кто, по данным официальных источников, располагает состоянием, превышающим $1 млрд. В целом же, очевидного критерия, по которому можно определить включенность в список того или иного лица, нет, как нет и ясности в отношении дальнейших мер, которые могут применяться к названным лицам. И хотя принадлежность списку не свидетельствует о каких-либо ограничительных мерах (таких как заморозка активов США или запрет на въезд) в адрес перечисленных лиц и структур, их включение в данный список может негативно сказаться на их бизнес отношениях с банками и другими институтами в США и Европе.

Еще одна неопределенность связана с неожиданным решением президента Д. Трампа не вводить санкции против компаний, участвующих в крупных сделках с российским оборонным сектором, это, по мнению Госдепа, связано со снижением российской киберактивности и сокращением закупок в сфере ВПК. Тем не менее, данное решение администрации не одобрено Конгрессом, что технически приравнивает его к незаконному. Таким образом, это является еще одним источником неопределенности.

Более того, все еще нет никакой информации по поводу санкций в отношении суверенного долга. Есть вероятность, что отчет по нему является секретным, но эксперты и журналисты не имеют представления об этом.



