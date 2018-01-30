FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США опубликовали "кремлевский доклад", рынок пребывает в неопределенности


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Минфин США опубликовал обширный список из 210 человек (в том числе 114 госчиновников и 96 бизнесменов), которые попали в «Кремлевский список».

Список олигархов, представленных в отчете, крайне широк и включает тех, кто, по данным официальных источников, располагает состоянием, превышающим $1 млрд. В целом же, очевидного критерия, по которому можно определить включенность в список того или иного лица, нет, как нет и ясности в отношении дальнейших мер, которые могут применяться к названным лицам. И хотя принадлежность списку не свидетельствует о каких-либо ограничительных мерах (таких как заморозка активов США или запрет на въезд) в адрес перечисленных лиц и структур, их включение в данный список может негативно сказаться на их бизнес отношениях с банками и другими институтами в США и Европе.

Еще одна неопределенность связана с неожиданным решением президента Д. Трампа не вводить санкции против компаний, участвующих в крупных сделках с российским оборонным сектором, это, по мнению Госдепа, связано со снижением российской киберактивности и сокращением закупок в сфере ВПК. Тем не менее, данное решение администрации не одобрено Конгрессом, что технически приравнивает его к незаконному. Таким образом, это является еще одним источником неопределенности.

Более того, все еще нет никакой информации по поводу санкций в отношении суверенного долга. Есть вероятность, что отчет по нему является секретным, но эксперты и журналисты не имеют представления об этом. 


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ