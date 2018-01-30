"Кремлевский доклад": многое будет зависеть от реакции зарубежных партнеров компаний РФ

Как мы и отмечали вчера, экспортеры были активны на рынке из-за превышения курсом фиксинга ЦБ. Однако весь экспортный оффер вполне успешно был выкуплен иностранными участниками, предпочитавшими играть в защитную стратегию на фоне глобального укрепления доллара, роста доходности US-Treasuries и ослабления рынков акций. Сегодня все эти негативные тенденции продолжились с новой силой, вкупе с более низкими ценами на нефть, создавая умеренно-негативный фон для российских акций. Однако рубль открывает день без явных изменений, а рынок ОФЗ, и вовсе, растет. Санкционная история пока явного влияния на рубль не оказывает, что вполне объяснимо. В таких условиях на рубль основное влияние будут оказывать глобальные тенденции.

Публикация доклада о суверенных санкциях, видимо, откладывается до конца недели, а опубликованный «кремлевский список» оказался комбинацией высокопоставленных госчиновников и бизнесменов с состоянием более US$1 млрд., т.е. российский список Forbes. Возможно какие-то пояснения содержатся в закрытой части доклада, представленного Конгрессу, но в текущей версии сложно представить, что против всех или большинства из указанных лиц (исключая тех, кто уже находится в санкционных списках) могут быть введены прямые санкции.

Вкупе с комментариями об отсутствии намерений расширять санкции против оборонного комплекса РФ это может означать, что целью публикации списка является сохранение неопределенности и «подвешенности» в этом вопросе, что само по себе может играть сдерживающую роль. В части экономических эффектов многое будет зависеть от реакции зарубежных партнеров российских компаний, ведь санкционная политика США напрямую может затронуть и их бизнес-интересы.