Во вторник днем на валютном рынке для рубля царит относительно благоприятная обстановка

Последний фактор, вероятно, продолжит оказывать поддержку рубля в течение оставшегося дня, и мы не исключаем, что к концу рабочего дня российская валюта может попытаться вернуть себе отметку в 56 руб., в том числе при помощи котировок нефти, которые совсем близки к возвращению на уровень в 69 долл. за баррель. Впрочем, решающее значение для цены на нефть будут иметь прогнозные данные API, которые будут опубликованы уже поздно вечером.

В 18:00 будет опубликован январский индекс доверия потребителей в США, однако вряд ли мы увидим существенную реакцию индекса доллара на данное событие. Ключевым событием остается двухдневное заседание ФРС, итоги которого появятся в среду вечером. Рынок ожидает сохранения действующих параметров денежно-кредитной политики, однако мы не исключаем, что игроки попытаются использовать любые сигналы в пользу дальнейшей нормализации ДКП в США для «захода» в американскую валюту на текущих минимумах. В этом случае на внутреннем рынке диапазон торгов может сместиться в район 56,5-57,0 руб.