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Во вторник днем на валютном рынке для рубля царит относительно благоприятная обстановка


Рынки / Валюта
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Во вторник днем на валютном рынке для рубля царит относительно благоприятная обстановка, так как несмотря на публикацию «кремлевского списка», рыночные страхи в отношении запрета на покупку ОФЗ пока так и не оправдались.

Последний фактор, вероятно, продолжит оказывать поддержку рубля в течение оставшегося дня, и мы не исключаем, что к концу рабочего дня российская валюта может попытаться вернуть себе отметку в 56 руб., в том числе при помощи котировок нефти, которые совсем близки к возвращению на уровень в 69 долл. за баррель. Впрочем, решающее значение для цены на нефть будут иметь прогнозные данные API, которые будут опубликованы уже поздно вечером.

В 18:00 будет опубликован январский индекс доверия потребителей в США, однако вряд ли мы увидим существенную реакцию индекса доллара на данное событие. Ключевым событием остается двухдневное заседание ФРС, итоги которого появятся в среду вечером. Рынок ожидает сохранения действующих параметров денежно-кредитной политики, однако мы не исключаем, что игроки попытаются использовать любые сигналы в пользу дальнейшей нормализации ДКП в США для «захода» в американскую валюту на текущих минимумах. В этом случае на внутреннем рынке диапазон торгов может сместиться в район 56,5-57,0 руб.

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