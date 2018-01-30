Вероятность резкого падения котировок нефти в среднесрочной перспективе повысилась

Вчера утром фьючерсы Брент ближайшего месяца поставки держались чуть ниже $70,5/барр., а затем стали отступать и завершили торги на отметке $69,46/барр., подешевев за день на $1,06. Котировки нефти пошли вниз, когда появились первые признаки восстановления доллара США: цена Брент опустилась ниже ключевого уровня $70/барр. после отступления пары EUR/USD ниже отметки 1,24. В ходе торговой сессии в Азии сегодня утром фьючерсы Брент продолжали снижаться и просели ниже $69/барр., несмотря на стабилизацию доллара, а также тот факт, что пара EUR/USD и индекс DXY держатся вблизи уровней, достигнутых вчера вечером. Следует отметить, что корреляция между 120-дневной скользящей средней ценой Брент и парой EUR/USD, а также индексом DXY (или взаимозависимость между ними) стала резко усиливаться во второй половине января. Напомним, что именно в этот период началось заметное ослабление американской валюты, что стало преимуществом для инвесторов, работающих в других валютах. На данный момент уровень этой корреляции приближается к 80%. Также отметим, что в начале года эта корреляция вообще была нулевой.

Мы полагаем, что текущие избыточные позиции хедж-фондов (согласно свежим данным СFTC, соотношение длинных и коротких позиций достигло многолетнего максимума - 11,2 к 1) уже начали отрицательно сказываться на настрое спекулятивных инвесторов. Активные торги в одном направлении уже побуждают хедж-фонды фиксировать прибыль при любой подходящей возможности (и в дальнейшем эта тенденция будет только нарастать), что оказывает давление на цены и повышает вероятность резкого падения котировок в среднесрочной перспективе.

Дополнительное давление на рынок нефти сегодня утром оказывает то, что инвесторы закладывают в котировки недельное увеличение запасов нефти в хранилищах в США после 10-недельного снижения (последняя медианная оценка Bloomberg предполагает рост на 0,8 млн. барр.). Отчет Американского института нефти (API) по запасам выходит сегодня, в 00:30 по московскому времени. На прошлой неделе Управление энергетической информации США (EIA) поддержало оптимизм рынка, сообщив о том, что запасы нефти сократились на 1 млн. барр. (до 411,6 млн. барр.), тогда как статистика API отразила увеличение запасов на 4,8 млн. барр. (до 416,2 млн. барр.). Ранее мы уже писали о том, что затрудняемся объяснить, почему EIA сообщает о сокращении запасов, если объем переработки на НПЗ заметно сократился, импорт вырос, а добыча нефти в США поднялась на 0,13 млн. барр./сут почти до 9,88 млн. барр./сут. Мы полагаем, что неблагоприятные для рынка нефти тенденции сохранятся, и EIA в итоге сообщит о первом недельном увеличении запасов нефти с начала ноября. В то же время мы считаем, что данные API, скорее всего, не продемонстрируют существенного изменения запасов по сравнению с оценкой предыдущей недели (416 млн. барр.).

Дальнейшее наращивание запасов бензина (на 2 млн. барр., согласно медиане прогноза Bloomberg) также негативно отразится на нефтяных ценах. Мы ожидаем, что большую часть дня Брент будет следовать за курсом доллара (наши аналитики валютного рынка ожидают, что он останется почти без изменений), торгуясь около $69/барр., а после публикации данных API снизится ближе к $68,5/барр.