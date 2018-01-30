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Расширение секторальных санкций США может отпугнуть слишком нервных инвесторов


Рынки
Владимир Веденеев
Владимир Веденеев
начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал"
 
С 19 по 26 января индекс МосБиржи прибавил 0,4%, достигнув отметки в 2295 пунктов, при этом в течение недели был установлен новый максимум на отметке в 2320 пунктов.

Пока рост российского рынка подписывается оптимизмом, царящим на мировых площадках. При этом западные фонды, специализирующиеся на инвестициях в российские активы, по-прежнему активно привлекают средств. С начала года пришло уже почти $500 млн (что соответствует четверти объема выведенных средств по итогам 2017 г.). 

Высокой популярности российских активов способствовали также растущие цены на нефть. В минувший четверг, 25 января, стоимость ближайшего фьючерсного контракта на поставку нефти Brent впервые за последние четыре года поднялась выше уровня $71 за баррель. В целом по итогам недели нефть марки Brent прибавила почти 2% до $70,1 за баррель. Основным драйвером нефтяных цен по-прежнему выступает слабый доллар, который продолжает терять к корзине мировых валют, а также постепенный роспуск запасов нефти в связи с традиционно высоким спросом в 3-4 кварталах. 

Тем не менее, начавшееся расширение секторальных санкций со стороны США может отпугнуть слишком нервных инвесторов и спровоцировать резкий отток средств и снижение рынка. 

Курс рубля к доллару по-прежнему растет, показав за неделю прибавку в 0,8% до 56,3 руб./$. В большей степени это объясняется текущей слабостью доллара, а также уже неоправданно высокими котировками нефти. Пока новое бюджетное правило не позволяет рублю двигаться в унисон с нефтяными котировками: потребности бюджета в слабой национальной валюте находят отражение в своеобразной раскорреляции рубля и «черного золота». 

Серьезный рост российского рынка в январе на фоне притока спекулятивного капитала может сойти на нет достаточно быстро. В качестве «тихой гавани» сейчас уместно большую часть портфеля сосредоточить в облигациях и кэше в ожидании благоприятного момента для нового входа на рынок акций.

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