Расширение секторальных санкций США может отпугнуть слишком нервных инвесторов

Пока рост российского рынка подписывается оптимизмом, царящим на мировых площадках. При этом западные фонды, специализирующиеся на инвестициях в российские активы, по-прежнему активно привлекают средств. С начала года пришло уже почти $500 млн (что соответствует четверти объема выведенных средств по итогам 2017 г.).

Высокой популярности российских активов способствовали также растущие цены на нефть. В минувший четверг, 25 января, стоимость ближайшего фьючерсного контракта на поставку нефти Brent впервые за последние четыре года поднялась выше уровня $71 за баррель. В целом по итогам недели нефть марки Brent прибавила почти 2% до $70,1 за баррель. Основным драйвером нефтяных цен по-прежнему выступает слабый доллар, который продолжает терять к корзине мировых валют, а также постепенный роспуск запасов нефти в связи с традиционно высоким спросом в 3-4 кварталах.

Тем не менее, начавшееся расширение секторальных санкций со стороны США может отпугнуть слишком нервных инвесторов и спровоцировать резкий отток средств и снижение рынка.

Курс рубля к доллару по-прежнему растет, показав за неделю прибавку в 0,8% до 56,3 руб./$. В большей степени это объясняется текущей слабостью доллара, а также уже неоправданно высокими котировками нефти. Пока новое бюджетное правило не позволяет рублю двигаться в унисон с нефтяными котировками: потребности бюджета в слабой национальной валюте находят отражение в своеобразной раскорреляции рубля и «черного золота».

Серьезный рост российского рынка в январе на фоне притока спекулятивного капитала может сойти на нет достаточно быстро. В качестве «тихой гавани» сейчас уместно большую часть портфеля сосредоточить в облигациях и кэше в ожидании благоприятного момента для нового входа на рынок акций.