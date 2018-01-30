Рынок РФ еще не полностью отыграл позитив от "неясности" с новыми санкциями

Поэтому утром по ряду акций из ТОП-10 прошли более значительные объемы, чем обычно, а кривая доходности ОФЗ снизилась на 5-10 б.п. до 6,13% и 6,9% и 7,5% на коротком, среднем и дальнем отрезках кривой соответственно.

Премия по CDS на российский долг снизилась на 6 б.п. до 109 б.п., где последний раз была в августе 2008 года. Так, например, цена акций флагмана финансового сектора – Сбербанка - растет на 3% и подходит к отметке в 260 руб за бумагу. Акции Магнита отскакивают вверх от вчерашнего уровня на 4% до 5370 за штуку. Роснефть растет на 1% до 350 руб, а остальные бумаги торгуются в легком минусе. Кроме того, рубль больше всего продолжает реагировать на динамику нефтяных котировок. Так, если утром российская валюта ослабла всего на 10 копеек до 56,4 за доллар на новостях о «докладе», то в полдень последовало укрепление рубля на 50 копеек до 55,9 за доллар на фоне роста цены на нефть на 0,9% до $69,4 за баррель.

Мы полагаем, что рынок еще не полностью отыграл позитив от «неясности» с новыми санкциями, и до первых чисел февраля вслед за Сбербанком подтянутся остальные эмитенты из ТОП-10.



