"Магнит": прогнозы пересмотрены в сторону понижения с учетом слабых результатов

На прошлой неделе Магнит опубликовал отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО, которая в очередной раз разочаровала рынок, оказавшись хуже прогнозов как по выручке, так и по прибыли. При этом EBITDA компании сократилась на 19% до 22,3 млрд руб., что на 5% ниже минимального из рыночных прогнозов и на 14% ниже консенсус-прогноза. Темпы роста выручки и открытия новых магазинов по итогам года оказались ниже собственного прогноза компании, хотя в течение года он пересматривался в сторону сокращения. Результаты подтвердили негативную тенденцию, наблюдающуюся на протяжении года, в результате чего мы пересмотрели нашу финансовую модель компании.

Целевая цена установлена на уровне 5 600 руб./акция, рекомендация ДЕРЖАТЬ сохранена

Для оценки целевой цены мы перешли к использованию рублевой модели дисконтированных денежных потоков с WACC на уровне 13,2% и стоимостью акционерного капитала, равной 14,7%. В итоге мы оцениваем стоимость предприятия (EV) Магнита в 562 млрд руб., а справедливую стоимость акционерного капитала – в 499 млрд руб., или 4 900 руб./акция. Оценка чистого долга базируется на данных на конец 2017 г. с поправкой на средства, привлеченные в рамках недавнего размещения акций. Наша новая целевая цена для локальных акций на конец 2018 г. установлена на уровне 5 600 руб./акция, что эквивалентно 20 долл./ГДР по текущему курсу (56,2 руб./долл.). Она предполагает лишь ограниченный, девятипроцентный, потенциал роста с текущих уровней даже при том, что цена акций Магнита с 25 января снизилась на 16%. В результате мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ ГДР Магнита. Наша оценка предполагает мультипликаторы P/E и EV/EBITDA 2018П на уровне 6,0 и 13,5 соответственно.