По итогам 2017 года экономика еврозоны выросла на 2,5%, что совпало с ожиданиями рынка. А за IV квартал ВВП еврозоны в годовом исчислении вырос на 2,6%, хотя рынок ожидал несколько более высоких темпов роста (на уровне 2,7%).

Таким образом, темпы экономического роста в еврозоне вышли на максимум за последние 10 лет. Данные по ВВП отдельных стран еврозоны за 2017 год пока не вышли, хотя ясно, что основной вклад в рост экономики еврозоны вносит Германия. По предварительным данным, за 2017 год сильный рост ВВП (свыше 3%) показала Испания, а темпы экономического роста во Франции в 2017 году оказались ниже 2%, хотя это максимальные темпы роста с 2011 года.

Сильный рост экономики еврозоны в дальнейшем может изменить модель денежно-кредитной политики ЕЦБ, который пока не считает необходимым что-либо менять в самое ближайшее время. Инфляция, несмотря на хорошую динамику роста в еврозоне, пока остается низкой (1,4%), не дотягивая до целевых показателей. Пара EUR/USD прибавила на положительных новостях из еврозоны 0,5%, единица европейской валюты торгуется выше отметки $1,24 за евро. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,235-$1,255 за евро.