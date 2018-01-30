FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Темпы экономического роста в еврозоне вышли на максимум за последние 10 лет


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Сегодня Eurostat опубликовал данные по валовому внутреннему продукту еврозоны за IV квартал и за весь 2017 год.

По итогам 2017 года экономика еврозоны выросла на 2,5%, что совпало с ожиданиями рынка. А за IV квартал ВВП еврозоны в годовом исчислении вырос на 2,6%, хотя рынок ожидал несколько более высоких темпов роста (на уровне 2,7%). 

Таким образом, темпы экономического роста в еврозоне вышли на максимум за последние 10 лет. Данные по ВВП отдельных стран еврозоны за 2017 год пока не вышли, хотя ясно, что основной вклад в рост экономики еврозоны вносит Германия. По предварительным данным, за 2017 год сильный рост ВВП (свыше 3%) показала Испания, а темпы экономического роста во Франции в 2017 году оказались ниже 2%, хотя это максимальные темпы роста с 2011 года. 

Сильный рост экономики еврозоны в дальнейшем может изменить модель денежно-кредитной политики ЕЦБ, который пока не считает необходимым что-либо менять в самое ближайшее время. Инфляция, несмотря на хорошую динамику роста в еврозоне, пока остается низкой (1,4%), не дотягивая до целевых показателей. Пара EUR/USD прибавила на положительных новостях из еврозоны 0,5%, единица европейской валюты торгуется выше отметки $1,24 за евро. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,235-$1,255 за евро.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ