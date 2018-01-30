"Северсталь" увеличит прибыль по МСФО за 2017 год на 50%

Мы полагаем, что отчетность Северстали будет достаточно сильной по сравнению с предыдущими периодами. Согласно нашим прогнозам, выручка компании вырастет на 10% кв./кв. до $2 167 млн, EBITDA – на 18% кв./кв. до $725 млн, что станет рекордным показателем за последние 3 года, чистая прибыль увеличится на 50% кв./кв. до $446 млн.

Основными факторами, оказавшими положительное влияние на результаты группы, стали рост цен реализации металлопродукции в среднем на 10% кв./кв. в следствие благоприятной рыночной конъюнктуры на экспортных рынках, а также рост объема реализации окатышей на 39% кв./кв. до 3.3 млн тонн в результате продажи готовой продукции в пути.

Рост цен на концентрат коксующегося угля в отчетном периоде оказал разнонаправленное влияние на консолидированные показатели, усилив ресурсный дивизион группы и ослабив стальной сегмент.

Мы не ожидаем существенного влияния предстоящей отчетности на котировки акций Северстали, так как считаем, что их недавний рост основан на ожидании сильных результаты группы на фоне высоких цен на сталь и восстановления внутреннего спроса.