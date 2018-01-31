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Кремлевский айсберг-доклад не вызвал паники


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в преддверии экспирации в районе отметки $68,5 за баррель, находясь в ожидании публикации данных Минэнерго США по запасам и производству нефти в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после снижения накануне сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, предполагая в дальнейшем увидеть его колебания вблизи достигнутых уровней в ожидании публикации информации из закрытой части «кремлевского доклада», размер которой, по неофициальным данным, составляет «сотни страниц». Пока «кремлевский доклад» выглядит как айсберг, у которого видна лишь сравнительно небольшая верхушка.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились при оборотах торгов немного выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-1,09%), упало в цене 91% акций, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций нефтегазовых компаний BP (-1,5%) Royal Dutch Shell (-1,8%) и банка HSBC (-1,3%). Французский индекс CAC (-0,87%) просел на фоне падения акций производителя стали ArcelorMittal (-2%) и нефтесервисной компании TechnipFMC (-2,9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0,95%) понес потери из-за понижения котировок акций банка Deutsche Bank (-4,5%) и компании SAP (-2,1%).

Фондовый рынок США во вторник понес ощутимые потери. Наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса "голубых фишек" Dow Jones (-1,37%) оказало падение в цене акций UnitedHealth Group (-4,4%) и McDonald's (-3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0,86%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-1,09%) тоже снизился при оборотах на 13% выше среднемесячных, а просадкой в нем выделился индекс сектора «Здравоохранение» (-2,1%), в котором упало в цене 95% акций.

Рынок акций РФ во вторник немного понизился. Индекс МосБиржи просел на 0,17% при оборотах торгов примерно на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное воздействие на него оказало падение в цене акций Газпрома (-0,9%), Лукойла (-1,7%) и Татнефти (-2,3%). Сдержало понижение индекса МосБиржи повышение котировок обыкновенных акций Сбербанка (+2,9%) и Магнита (+5,1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающееся сегодня решение ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Вместе с тем свои операционные результаты инвесторам сегодня планируют представить Норникель, РусГидро и ТГК-1.

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