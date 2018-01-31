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Доходность российских евробондов снизилась на 2-3 б.п.


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
День начался с коррекции мировых рынков наверх, но после открытия американских рынков распродажа в US Treasuries продолжилась.

Доходность UST10 колебалась в широком диапазоне между 2,68% и 2,73%, завершив день на отметке 2,72%. Этим утром доходности бенчмарков упали (UST10 - 2,70%) на фоне поддержки со стороны азиатских рынков и в отсутствие существенной реакции на послание Трампа Конгрессу.

В облигациях EM также наблюдалась волатильность, и они закрылись почти без изменений по сравнению с понедельником. Высокодоходные облигации торговались под давлением, доходности выросли примерно на 10 бп.

Российские евробонды закрылись снижением доходности на 2-3 бп: рынки успокоил тот факт, что Минфин США не представил доклад по потенциальным санкциям в отношении суверенного долга, а опубликованный список чиновников и олигархов оказался слишком обширным, чтобы иметь негативные последствия для отдельных компаний. Та же ситуация наблюдалась и с локальными облигациями - ОФЗ закрылись снижением доходности на 6-8 бп, 26207 - 7,22% (-8 бп).

Московский кредитный банк объявил начало roadshow с 1 февраля, за которым может последовать размещение новых 5-летних старших облигаций.


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