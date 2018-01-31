"Кремлевский список" не произвел впечатления на рынок

Однако заметное снижение нефтяных котировок ближе к окончанию торгов в Москве и падение американских фондовых индексов при открытии сессии в США заставили российский рынок двигаться в общем направлении с глобальными и закрыться в небольшом минусе. По итогам дня индекс РТС потерял 0,05%, а индекс ММВБ отступил чуть меньше чем на 0,2%. За последние три сессии индекс РТС сбросил 2,5%, а индекс ММВБ упал на 1,7%. На данный момент американское Министерство финансов обнародовало только так называемый Кремлевский список, в который вошли более 200 представителей правительства России, администрации президента и бизнеса. Открытая часть доклада не содержит конкретных санкций ни против лиц, упомянутых в списке, ни против принадлежащих им компаний.

Однако говорить о том, что санкций не будет, пока рано. Вчера глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что за публикацией списка последуют и новые санкции. В пятницу ожидается второй доклад министерства, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.

Падение европейских рынков вчера ускорилось, индекс Euro Stoxx 50 потерял 1%. Согласно вышедшим данным, рост ВВП в еврозоне в 4 кв. 2017 г. составил 2,7% год к году и 0,6% квартал к кварталу, что совпало с прогнозами. Сегодня будет опубликован показатель январской потребительской инфляции в регионе, который имеет важное значение для оценки рынком перспектив повышения ставок и прекращения программы стимулирования экономики.

Американские индексы вчера продолжили падение, а доходность 10-летних казначейских обязательств повысилась до 2,73%, то есть почти до четырехлетнего максимума. Сегодня ФРС объявит решение по ставке. Хотя рынок в этот раз не ожидает ее повышения, комментарии по итогам заседания могут прояснить дальнейшую политику регулятора. Нефтяные цены вчера заметно снизились в преддверии публикации отчета Минэнерго о состоянии запасов нефти в США.

Сегодня нефтяные цены продолжают идти вниз, поскольку ожидается, что длительный период сокращения запасов закончился. По оценкам рынка, консолидированным агентством Bloomberg, запасы нефти за прошлую неделю увеличились на 900 тыс. барр., а запасы бензина стали больше на 2 млн барр. API считает, что запасы нефти выросли на 3,23млн барр., а к запасам бензина добавилось еще 2,69 млн барр. Азиатские рынки сегодня в целом стабилизировались вблизи вчерашних уровней, демонстрируя лишь небольшие положительные или отрицательные отклонения от этих значений. Фьючерс на индекс S&P 500 вернулся в зеленую зону. Учитывая продолжающееся падение цен на нефть, сегодня следует ждать снижения российских индексов.