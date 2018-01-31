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"Татнефть": одна из самых привлекательных дивидендных историй в российском нефтегазе


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Bloomberg сообщает, что Татнефть установила ключевой коэффициент выплат на уровне не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая окажется выше.

Это заявление было опубликовано на сайте компании после заседания совета директоров. В дополнение к годовым дивидендам совет директоров Татнефти может рекомендовать выплату дивидендов за 1К, 1П и 9M.

Это, по сути, делает ранее объявленные планы и действия Татнефти в отношении дивидендов официально закрепленными в ее дивидендной политике. Напоминаем, что Татнефть решила выплатить промежуточные дивиденды за 9M17, направив на это 75% от чистой прибыли по РСБУ за этот период (73% по МСФО) - это соответствует 27,8 руб. на акцию (дивидендная доходность около 5% на обыкновенную акцию и около 7% на привилегированную акцию). Компания заявила ранее, что будет придерживаться коэффициента выплат 50% по МСФО в качестве минимального, а уровень FCF будет ключевым фактором, определяющим размер дивидендов (теоретически, Татнефть готова выплачивать свой FCF полностью). Фактический коэффициент выплат может, таким образом, превысить порог в 50%. Менеджмент сказал, что будет ориентироваться на FCF от нефтяного бизнеса и не учитывать денежные потоки от банковского подразделения. Мы приветствуем такое решение по дивидендам от компании, которая превращается в одну из самых привлекательных дивидендных историй в российском нефтегазовом секторе. Мы прогнозируем, что дивиденды за 2017 составят 30 руб. на акцию.


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