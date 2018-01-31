Amazon, Berkshire, JP Morgan запустят проект медстрахования сотрудников

К снижению S&P и Dow на 1,1-1,4% привела экспансия Amazon, снизившая бумаги страховщиков и сферы лекарств, и совпала с падением строительного ритейла и нефтянки (Брент сейчас по $68,5 после данных API), а также с падением блокчейн-индустрии (BLCN) из-за новостей от комиссии США по ценным бумагам и биржам. Золото подскочило до $1344,6 за унцию от опасений ужесточения геополитики вслед за посланием Трампа.

Бумаги Amazon (Nasdaq: AMZN) выросли до $1438, и в Citigroup ждут их роста к $1600 (+11%). После вчерашнего дня к факторам возможного роста добавился проект страхования собственных сотрудников, который хотят запустить AMZN, а Berkshire и JP Morgan.

Бумаги оператора трансатлантических круизов из Майами Norwegian Cruise Line Holdings (Nyse: NCLH) могут получить поддержку после повышения рейтинга благодаря высокому спросу в 2018 году. Спрос на круизы по европейскому побережью растёт и в Северной Америке, и в Европе; в США увеличиваются покупки круизов на Карибы и на Багамы, в Мексику и к берегам Аляски. Рост цен на круизы Norwegian в 2018 году ускорился до +7% в год с +4% годом ранее, тогда как бронирование круизов растёт обычно в пределах +5% в год. По оценке Expedia, в течение следующих 8 лет будет введено в строй 94 морских корабля. Акции Norwegian имеют рейтинг SunTrust Robinson Humphrey «покупать» с целевым уровнем $68, тогда как находятся около $60, потенциал роста, отталкиваясь от этого прогноза, +13%. В компании SunTrust прогнозируют прибыль Norwegian на уровне $4,60 на акцию.

Бумаги брендовой сети магазинов спортивных товаров Dicks Sporting Goods Inc (Nyse: DKS) ещё могут вырасти, так как Олимпиада в Корее и чемпионат мира по футболу в России вдохнут новую жизнь в отрасль спортивных товаров. В 4-м квартале 2017 года наметилось улучшение спроса в этой отрасли. В Dicks Sporting Goods много качественных товаров, таких как спортивная обувь, одежда и стильные мужские носки. Из спортивных ритейлеров, таких как Hibbett Sports, Foot Locker, Finish Line Inc, Dicks Sporting Goods производит самую популярную продукцию. Управление товарно-материальными запасами компании поддерживает гибкость бизнеса к циклам отрасли. В Deutsche Bank имеют рейтинг по бумагам Dicks Sporting Goods «покупать» с целевым уровнем $39, по сравнению с нынешними $32,52 составляет потенциал роста +20%.

Из макроэкономики, сегодня в США выйдет прогноз ADP по занятости в частном секторе, ожидается замедление прироста до +186 тысяч с +250 тысяч. Также публикуются чикагский индекс менеджеров по снабжению, статистика незавершённых сделок по продаже жилья и запасов нефти. Ключевое событие – заседание ФРС. Ставка Федрезерва может остаться в нынешних пределах, так как это последнее заседание Джанет Йеллен на посту председателя, и вряд ли она захочет менять планы. Рост цен в Америке пока недостаточно масштабный для ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики. В послании президента США говорилось о силе экономики и снижении налогов, а также содержался призыв увеличить расходы на инфраструктуру и прийти к консенсусу по иммиграции.

1 февраля на бирже ожидается IPO Corporación América Airports S.A.