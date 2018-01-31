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Российские суверенные еврооблигации позитивно оценили тональность "кремлевского доклада"


Облигации / Рынки
Силуэт
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера суверенные евробонды начали день с роста котировок.

Рынок позитивно воспринял публикацию «кремлевского доклада», в котором не содержалось четких формулировок о введении новых персональных санкций, а также правительство США заявило, что не планирует вводить дополнительные санкции против российского ОПК. Благоприятный фон создавала также снижающаяся доходность базового актива в первой половине дня, в результате чего российские евробонды смогли заметно подорожать. Однако к вечеру возобновившееся повышение доходности UST10 свело на нет часть аккумулированного ценового прироста. Позже министр финансов США заявил, что за списком все же могут последовать конкретные санкции, а также в течение недели, вероятно, будет опубликована часть доклада, посвященная последствиям возможного запрета на покупку российского госдолга. Таким образом, санкционные риски для российского рынка пока сохраняются. По итогам дня длинные выпуски прибавили по 0,4 п.п., а Russia’26 (YTM 3,9%) и Russia’27 (YTM 3,9%) подорожали на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно, остальные евробонды в цене не изменились. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 4 б.п. до 111 б.п.

Евробонды Газпрома и «вечные» суборды ВТБ и Альфа-Банка стали лидерами рынка

В корпоративном сегменте цены также начали повышаться, однако заметно подорожать смогли лишь отдельные выпуски. Так, в нефтегазовом секторе отметим длинные бумаги Газпрома – плюс 0,3–0,9 п.п., а евробонды ЛУКОЙЛа подорожали на 0,2 п.п., остальные бумаги в цене изменились мало. Среди госбанков лучшую динамику показали суборды ВТБ, прибавившие по 0,4–0,6 п.п., тем самым восстановив понесенные накануне потери. Также ростом на 0,2 п.п. от номинала отличились выпуски ВЭБа и суборд SBERRU’24 (YTC 3,6%). Существенно подорожать смогли и «вечные» суборды Альфа-Банка (плюс 0,5 п.п.). В металлургическом секторе динамика в среднем была нейтральной, однако бумаги Норильского никеля, НЛМК и ТМК смогли прибавить по 0,1 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон слабо негативный: доходность UST10 утром упала, тем самым, впрочем, лишь компенсировав рост, произошедший вечером, цены на нефть вчера заметно снизились, но сейчас практически стабильны. Азиатские рынки преимущественно растут, фьючерсы на американские индексы - в плюсе.

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