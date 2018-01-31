Ставки на межбанковском рынке снизятся

Приток ликвидности в банковскую систему превысил вчера 500 млрд руб. Частично этот рост ликвидности был обеспечен увеличением задолженности банков перед Казначейством по операциям репо под залог ОФЗ, вчера банки привлекли в ходе аукциона 200 млрд руб. Кроме того, во вторник в банковскую систему поступили средства в результате погашения одного из выпусков ОФЗ и купонных выплат, всего на сумму немногим больше 180 млрд руб. Остальное (около 160 млрд руб.), как мы считаем, объясняется ростом бюджетных расходов. Складывающийся уровень ликвидности позволяет банкам спокойно пройти период усреднения, так что мы ждем нового снижения ставок на межбанковском рынке.

ЦБ вчера поднял лимит на депозитном аукционе, предложение со стороны банков снизилось

ЦБ вчера установил лимит на депозитном аукционе в размере 3 трлн руб., рассчитывая на значительный приток ликвидности в банковскую систему в течение недели. Но после окончания налогового периода избыток ликвидности у кредитных организаций оказался существенно ниже этого уровня, предложение оказалось даже немного меньше, чем было размещено на депозитах неделю назад. Спрос же на аукционах по доразмещению КОБР хоть и оказался ниже, чем неделю назад, но остался достаточно высоким: Центробанк разместил бумаг с погашением в феврале на сумму 47 млрд руб., с погашением в апреле – на 21 млрд руб. В целом, размещения КОБР с начала года стали более успешными по сравнению с концом 2017 г. Мы полагаем, что регулятор постепенно будет стремиться сместить акцент в пользу этого инструмента в качестве основного для стерилизации избыточной ликвидности.