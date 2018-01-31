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Сланцевая добыча в перспективе может негативно повлиять на нефтяные котировки


Commodities / Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Нефть продолжает торговаться в районе минимальных значений последних двух недель.

Наблюдаемый нисходящий тренд усилился после публикации статистики по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти. Данные API в очередной раз отразили недельный рост запасов, что, в принципе, соответствовало ожиданиям рынка, однако динамика оказалась существенно выше прогнозов аналитиков (фактическое увеличение на 3.229 mn bbl, против 1.500 mn bbl ожидавшихся).

Кроме того, рынок продолжает анализировать послание «О положении страны» президента Д. Трампа, который в своей речи достаточно широко затронул энергетический сектор американской экономики, сделав акцент на большом потенциале США, как поставщика энергоносителей. Подтверждением этому выступил прогноз МЭА, оценивающего возможный рост американской добычи в текущем году на уровне 1 mn bbl.

С учетом того, что в 2018 ожидается увеличение спроса в пределах 1.4 mn bbl (прогноз ОПЕК), американские добытчики могут занять нишу, освободившуюся после введенных ограничений ОПЕК+, планирующих снизить производство на 1.8 mn bbl. Таким образом, сланцевая добыча в перспективе может негативно повлиять на нефтяные котировки. В ближайшее же время стоит обратить внимание на отчет Минэнерго США по запасам и добычи, а также статистику производственного PMI в Китае. Краткосрочный ориентир по Brent 68-70 USD/bbl.

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