Рынок РФ: среди аутсайдеров - акции ритейлеров

Несмотря на то что Минфин США вчера подтвердил, что к лицам из «кремлевского списка», опубликованного вчера, санкции применены будут, инвесторы не придают этому значения, поскольку ожидают, что они ограничатся заморозкой активов и запретом на въезд в США для данных лиц. Доклад по санкциям на ОФЗ имеет большее значение для фондового рынка, однако в расширенной версии он будет опубликован только завтра, поэтому на сегодняшние торги влияние не оказывает.

Нефтяные котировки сегодня консолидируются возле уровней $68-68,3 за баррель Brent спот. Отчет API за прошлую неделю, отразивший рост запасов в США на 3,2 млн баррелей впервые после 10 недель сокращения. Всего за этот период объемы нефти в хранилищах снизились на 10%, с 459 до 411,6 млн баррелей. Если данные от Минэнерго подтвердят этот тренд, то пыл «нефтяных быков» немного поостынет.

Тем не менее поддержку отечественному фондовому рынку продолжают оказывать акции Сбербанка (+2,3%), которые обеспечивают больше половины роста индекса ММВБ. Также вклад в динамику индекса вносит НорНикель, акции которого растут на 1% после публикации операционного отчета за 2017 год, в рамках ожиданий, и подтверждении планов по выпуску на 2018 год. Учитывая, что цены на все металлы из линейки НорНикеля (никель, медь, палладий) в 4 квартале были заметно выше среднегодовых значений, финансовые результаты компании будут сильными, что сулит хорошие дивидендные выплаты.

Среди аутсайдеров сегодня акции ритейлеров: X5 Retail (-3,2%) и Магнит (-1,9%). Очевидно, инвесторы после отчета Магнита опасаются, что снижение рентабельности бизнеса – не специфика Магнита, а общерыночный тренд.



