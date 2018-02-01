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Доходности UST10 достигли уровня 2,75% после публикации пресс-релиза ФРС


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Основным ньюсмейкером вчера была ФРС. По итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ключевая ставка не изменилась, тем не менее тон пресс-релиза оказался умеренно жестким, поскольку в нем читалось больше уверенности в экономике и перспективах роста инфляции в 2018.

Доходности UST10 достигли уровня 2,75% сразу же после публикации пресс-релиза, а затем скорректировались назад к отметке 2,73% (+1 бп). Доходности японских суверенных бенчмарков упали, после того как Банк Японии объявил о первом увеличении покупок облигаций с июля. Доходности 10-летних bunds выросли на 1,5 бп на фоне смешанной макроэкономической статистики. 

Доходности бенчмарков EM упали на 3-5 бп, в то время как валюты развивающихся рынков торговались под давлением (-0,5-1%). 

Доходность Russia 47 упала на 5 бп до 4,89%. Локальные облигации закрылись без изменений на ближнем отрезке, в то время как выпуск 26207 завершил день на отметке 7,17% (-7 бп). 

В сегменте высокодоходных европейских облигаций ирландская энергокомпания Viridian объявила о предстоящем закрытии двух электростанций после того, как одна из них не смогла получить контракт с национальным сетевым оператором. Новость привела к росту доходностей облигаций компании примерно на 135 бп.

Мексиканская Credito Real закрыла книгу по облигациям в швейцарских франках с погашением в 2022 и доходностью 2,88%. Домодедово планирует выпустить евробонды в долларах для рефинансирования существующих обязательств и должна начать встречи с инвесторами 2 февраля.


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