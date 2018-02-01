Сегодня отчитаются три компании на "A" - Apple, Alphabet и Amazon

Рынок растерял накопленное утром преимущество после того, как ФРС намекнула на возможность повышения ключевой процентной ставки на следующем заседании. Сектор здравоохранения (XLV) оказался аутсайдером, опустившись за день на 1,4%.

По итогам последнего под председательством Джанет Йеллен заседания ФРС чиновниками было принято ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в 1,25–1,50%. Комитет по открытым рынкам полагает, что риски для экономики страны остаются сбалансированными, а достижение цели по инфляции в 2% будет постепенно приближаться. Рынок труда продолжает укрепляться, и экономическая активность увеличивается стабильными темпами. Рост в сфере занятости, расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал прочен, а уровень безработицы остается низким. С 3 февраля кресло председателя ФРС займет Джером Пауэлл.

Три компании на A: Apple, Alphabet и Amazon — отчитаются сегодня после закрытия. Apple и Alphabet — это крупнейшие американские корпорации, а Amazon весьма стремительно к ним приближается. По всем трем компаниям прогнозируется рост прибыли, и весьма вероятно, что как минимум два технологических гиганта не разочаруют. Apple может не дотянуть до высоких рыночных ожиданий и дать сдержанный прогноз по продажам iPhone, что разочарует участников торгов, так как на текущий момент именно эта статья доходов является основной. На этом фоне цена акций компании может опуститься ниже $165. Однако рекомендуем обратить внимание на темпы роста продаж приложений для смартфонов: доля выручки от этого направления бизнеса корпорации расширяется наиболее динамично. В скором времени именно она начнет определять совокупные результаты продаж и прибыли компании. Если рост доходов в этом сегменте подтвердится текущим отчетом, это будет положительно воспринято рынком.

В 18:00 мск будут опубликованы производственный индекс ISM, а также данные о расходах на строительство в декабре. Ожидается, что оба показателя снизятся. Если производственный индекс находится около максимумов и коррекция по нему не должна расстроить инвесторов, то расходы на строительство падают уже давно, и очередное подтверждение этого тренда станет негативным фактором для ETF строительных компаний — XLRE и XHB. Данные по продажам автомобилей повлияют на котировки автопроизводителей. Месяцем ранее Tesla почти на уровне прогнозов отчиталась о динамике продаж, ждем сохранения тенденции и в этот раз и рассчитываем, что котировки компании покажут рост.

Динамика индекса S&P500 не будет столь волатильной, как днем ранее. Ждем преимущественно бокового движения между 2820 и 2830 пунктами. На постмаркете ETF индекса (SPY) также покажет смешанную динамику, так как рост акий Alphabet и Amazon будет сдержан коррекцией в бумагах Apple.