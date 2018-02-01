Ценные бумаги Boeing уходят на взлет

Индекс S&P 500 вырос на +5,6% в месяц до 2823,81 пункта из-за роста Electronic Arts на +21% и Netflix на +41% на приросте абонентской базы, Amazon на +24% на экспансии в сферу аптек, Nvidia на +27% благодаря экспансии в сферу автономного вождения, Gilead Sciences на +17% на фоне успехов генной терапии, и Abbvie - на +16%, благодаря спросу на препараты на основе опиоидов.

Индекс Dow 30 увеличился на +5,8% до 26149,39 пункта благодаря подорожанию Boeing на +20%, банков и Visa на +8-+9% от прогресса в развитии финансовой сферы, в том числе от внедрения блокчейна, распространения сервисов мгновенных переводов и от твёрдой и рассудительной позиции в отношении того, стоит ли иметь дело с биткойном.

Курс акций разработчика компьютерных игр Electronic Arts (Nasdaq: EA) подобрался к $127 после отчётности. Согласно ней, о следующих играх пока неизвестно, продажи игр на основе «Звёздных войн», Mass Effect и TitanFall 2 шли не лучшим образом, однако игры о ФИФА и НХЛ, а также Sims, росли быстрее прогнозов, и выручка увеличилась на +31% быстрее, чем ожидалось, и на +39% в год. Компания выражает интерес к использованию кэша, высвободившегося от налоговой реформы, на обратный выкуп акций, дивиденды и приобретение других фирм. Если раньше об этой компании только и говорили, что каждая новая игра - генератор кэша для Electronic Arts, то теперь всё больше обращают внимание на расширение аудитории и на то, что, для целого ряда лиц, игры - это зависимость.

Рост бумаг Boeing (Nyse: BA) выше $354 вызван повышением прогноза поставок самолётов гражданского назначения до 810-815, по сравнению с 763 в 2017 году. Корпорация ждёт расширения операционного денежного потока в 2018 году до примерно $15 млрд, против $13,34 млрд в 2017-м. Без учёта единовременных статей, финансовый результат Boeing, в расчёте на одну акцию, вырос до $4,80 в 4-м квартале с $2,47 в том же квартале годом ранее, и выручка - до $25,37 млрд с $23,29 млрд. Планы Boeing увеличить заказы развеял опасения относительно того, что Трамп поддержал Bombardier в недавнем торговом споре.

Котировки части крупных высоколиквидных банков из биржевых фондов Nyse: XLF и Nasdaq: BLCN лишь частично учитывают в себе заданную траекторию повышения ставок. Инвесторы ждут дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. События, способные усилить ожидания стабилизации инфляции в Америке в ближайшем будущем около не +2%, а +3% в год, могут повысить капитализацию банков и финансовых компаний.

Из крупных корпоративных новостей, японский Fujifilm готовится приобрести Xerox за $6,1 млрд. Из отчётности в самое ближайшее время ожидаются Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Time Warner(TWX), Hershey (HSY), UPS (UPS), MasterCard (MA), Visa (V), Mattel (MAT), DowDuPont (DWDP) и ConocoPhillips (COP).

ФРС признала ускорение роста экономики и повысила уверенность в росте инфляции к 2%-ному целевому уровню позднее в 2018 году, с последующей стабилизацией около двухпроцентного значения.

Золото упало до $1342 за унцию на снижении инфляционных ожиданий после заявления ФРС. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,7% из-за отсутствия сигналов о возможности более резкого ужесточения денежно-кредитной политики, пара евро/доллар падала до 1,240, так как Федрезерв убедил, что рост цен под контролем. Цена эталонного сорта нефти Брент закрепилась у $69 за баррель, так как еженедельные данные минэнерго по запасам соответствовали статистике API.

В сфере макроэкономики, прогноз ADP по занятости в США, чикагский индикатор деловой активности и статистика запасов нефти сильно превысили ожидания. В четверг ожидается публикация индекса менеджеров по снабжению в производственном секторе, прогноз 58,7 против предыдущих 59,7 пункта.

Повышение цен на акции стабильных и устойчивых компаний, в том числе, от заботы денежно-кредитной политики о биржах США, не новость, но извлечь из него выгоду может далеко не каждый. Только правильно диверсифицированный подход и тщательный расчёт рыночных коэффициентов позволит минимизировать риски, по отношению к бирже в целом, особенно в зрелой фазе конъюнктуры.