Спреды российских суверенных еврооблигаций вернулись к минимальным значениям

Впрочем, значительный рост котировок демонстрировали лишь длинные бумаги, что было в первую очередь вызвано падением доходностей базового актива именно на длинном участке кривой UST. Поддержку евробондам также оказывали растущие цены на нефть и снижение напряженности на рынке, связанной с возможным расширения санкций США. Рост котировок российских евробондов был в среднем сильнее, чем по бумагам других развивающихся рынков. Так, длинные выпуски прибавили по 0,7–1,1 п.п. от номинала, а среднесрочные – 0,1–0,2 п.п. Спреды большинства суверенных бумаг РФ к гособлигациям США вернулись к своим минимальным значениям. Пятилетний CDS-спред России заметно сузился – на 4 б.п. до 107 б.п., тем самым обновил минимум с 2008 г. Мы считаем, что потенциал дальнейшего роста котировок российских бумаг ограничен, поскольку в краткосрочной перспективе сохраняются риски коррекции цен на нефть, кроме того, на фоне оптимистичного тона заявлений ФРС доходности UST вряд ли будут снижаться, а в долгосрочной перспективе, скорее всего, продолжат расти.

Кроме того, доклад о последствиях возможного запрета на покупку российского госдолга в рамках санкций США в отношении России был засекречен, и мы считаем, что введение такого запрета маловероятно, но риски пока сохраняются.

Длинные евробонды Газпрома – в лидерах рынка второй день подряд

Ситуация в корпоративном сегменте практически не изменилась, большая часть бумаг была в незначительном плюсе, однако отдельные выпуски все же смогли заметно подорожать. Так, длинные евробонды Газпрома второй день подряд были в лидерах рынка и вчера подорожали еще на 0,6–0,9 п.п., тогда как в среднем по сектору рост котировок не превышал 0,1 п.п. Еврооблигации ВЭБа, как и днем ранее, прибавили по 0,2–0,3 п.п. от номинала, остальные бумаги госбанков выросли в цене всего на 0,1 п.п. Что касается частных банков, то «вечные» суборды Альфа-Банка и МКБ прибавили 0,2 п.п. от номинала.

В металлургическом секторе динамика по-прежнему была скромной, цены бумаг практически не изменились, лишь отдельные выпуски Норильского никеля и НЛМК подорожали на 0,1 п.п. Отдельно отметим выпуск ТМК TRUBRU’20 (YTM 4,3%), который прибавил 0,2 п.п. от номинала. Это связано с позитивной реакцией инвесторов на проведение IPO американской дочерней компании, что должно привести к умеренному сокращению долговой нагрузки ТМК (по нашим оценкам, по показателю чистый долг/EBITDA она снизится с 4,6 до 4,0), однако даже после размещения акций нагрузка останется высокой. Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 утром стабильна, как и цены на нефть. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, американские индексы – в плюсе.