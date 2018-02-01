На ближайшем заседание ЦБ, вероятно, снизит ставку на 25 б.п.

Рост был обеспечен улучшением спроса, новых заказов (включая экспортные) и фактического выпуска. Улучшились и ожидания компаний на будущее. Все это полностью подтверждают наши ожидания, что слабость промышленного сектора в 4К17 была временным явлением, и в ближайшие месяцы темпы роста промпроизводства должны начать улучшаться до положительных значений. Однако низкая инфляция и отсутствие явных рисков «перегрева» экономики/спроса говорят о том, что на ближайшем заседании ЦБ, вероятно, снизит ставку на 25 б.п.