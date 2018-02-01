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На ближайшем заседание ЦБ, вероятно, снизит ставку на 25 б.п.


Рынки
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
Индекс деловой активности обрабатывающего сектора PMI в январе немного подрос с 52 до 52.1, что является максимальным показателем за пол года.

Рост был обеспечен улучшением спроса, новых заказов (включая экспортные) и фактического выпуска. Улучшились и ожидания компаний на будущее. Все это полностью подтверждают наши ожидания, что слабость промышленного сектора в 4К17 была временным явлением, и в ближайшие месяцы темпы роста промпроизводства должны начать улучшаться до положительных значений. Однако низкая инфляция и отсутствие явных рисков «перегрева» экономики/спроса говорят о том, что на ближайшем заседании ЦБ, вероятно, снизит ставку на 25 б.п.

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