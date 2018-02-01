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Путин обнародовал достаточно пессимистичный прогноз роста ВВП


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса рассказал, что, по предварительным оценкам, ВВП России за 2017 год вырос на 1,4%.

Напомним, что Минэкономразвития ранее прогнозировало рост ВВП за 2017 год на 2%, однако в конце 2017 года понизило свой прогноз роста до 1,4%-1,8%. По итогам 9 месяцев 2017 года ВВП России вырос на 1,6% в годовом исчислении.

Таким образом, президент России обнародовал достаточно пессимистичный прогноз роста ВВП по итогам 2017 года, который, вероятнее всего, не разойдется с опубликованными данными Росстата (публикация ожидается до конца текущей недели). Это означает, что IV квартал 2017 года для российской экономики оказался слабым, так как 9 месяцев 2017 года (с января по сентябрь) ВВП нашей страны рос более высокими темпами - на 1,6%.

Напомним, что уже в III квартале 2017 года слабые темпы роста в секторе услуг и некоммерческом секторе нивелировали более высокие темпы роста II квартала в годовом исчислении. А в IV квартале дальнейшему замедлению роста ВВП способствовала еще и слабая динамика в промышленности в ноябре и декабре. Отчасти на это могла повлиять аномально теплая погода в ноябре и декабре, что снизило спрос на электроэнергию и газ. Но главным фактором медленного роста ВВП остается слабый потребительский спрос. 

Напомним, что реальные доходы населения, согласно данным Росстата, за 2017 год упали на 1,7%, и это, в свою очередь, стало существенным препятствием для роста российского ВВП. А участие России в соглашении ОПЕК+ привело к снижению добычи нефти в России на 0,1% (данные ЦДУ ТЭК). Мы ожидаем, что в 2018 году потребительский спрос будет восстанавливаться, а высокие цены на нефть приведут к тому, что России уже не придется сокращать добычу черного золота так радикально, как в 2017 году. Согласно официальному прогнозу, заложенному в госбюджете, в 2018 году ВВП России может вырасти на 1,5%.

Тем не менее, в Минэкономразвития ожидают, что при сохранении цены на нефть на уровне не ниже $68 за баррель, российский ВВП в 2018-2019 годах способен расти на 3-3,5% в год. 

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