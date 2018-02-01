Золото может скорректироваться до уровней чуть ниже $1 335 за унцию

Вчера большую часть дня цены на золото держались у верхней границы диапазона $1 340-1 345 за унцию, но в преддверии заседания ФРС приблизились к его нижней границе. После объявления решения Федрезерва котировки упали до внутридневного минимума $1 333 за унцию, однако это снижение оказалось краткосрочным, и затем цены восстановились до $1 347 за унцию. Тем не менее сегодня утром золото испытывает давление на фоне укрепления доллара США: котировки желтого металла уже опустились ниже $1 340 за унцию. Вчера ФРС оставила процентную ставку на уровне 1,5% (что было вполне ожидаемым), но при этом в заявлении регулятора довольно оптимистично оценивались темпы экономического роста и инфляция. Наши аналитики валютного рынка отмечают, что это укрепило уверенность инвесторов в том, что на заседании 21 марта ставки в США будут повышены на 25 б. п. до 1,75%. Все это оказывает поддержку доллару США, который сегодня может укрепиться против евро, проверив на прочность отметку 1,2350. На наш взгляд, это может привести к коррекции цен на золото до уровней чуть ниже $1 335 за унцию.