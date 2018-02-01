Риски коррекции на мировых рынках акций вновь начинают расти

Регулятор вновь сделал акцент на инфляции, а значит, вероятность дальнейшего повышения ставок в США пока остаётся высокой. После заседания ФРС американские индексы резко ушли на отрицательную территорию и могли закрыть третий день подряд в минусе, но ближе к закрытию вышли в небольшой плюс. Сегодня ещё больше ухудшилась ситуация на рынке долга США. Продажи там усиливаются, а доходности переписывают трёхлетние максимумы. Доходность 10-летних облигаций США уже превышает 2.7%, и это начинает давить на все рисковые активы по всему миру.

Торги на европейских биржевых площадках сегодня проходят с умеренным позитивом. Немецкий биржевой индекс повышается на 0.25%, во Франции рост на 0.4%. После закрытия торгов в США отчитались такие гиганты, как Facebook, Microsoft, а сегодня после закрытия представят отчёты Amazon и Apple. Результаты традиционно превзошли ожидания, хотя прогнозы самих компаний не очень порадовали инвесторов. Несмотря на хорошие показатели, фьючерсы на основные американские индексы сегодня теряют почти 0.25%. Что касается Apple, то её отчёт может сильно разочаровать инвесторов, а вес этой компании в индексе довольно большой.

Российские биржевые индексы сегодня показывают дружный рост на 0.8%, хотя закрытие может быть с худшими результатами. Главный локомотив российского фондового рынка – акции Сбербанка сегодня установили новый рекорд на отметке 270, но, похоже, это был финальный аккорд. Спустя пару часов, акции Сбербанка опустились на отрицательную территорию. Все секторы российского фондового рынка, кроме банковского, сегодня показывают единую растущую динамику, но ближе к закрытию стоит ждать ухудшения ситуации. Выделяются сегодня вновь акции Магнита, они теряют более 1%.

Сырьё и валюты

Индекс промышленных металлов сегодня показывает снижение в пределах 0.1%. Есть риски разворота американского доллара и начала более существенной коррекции за океаном, поэтому и промышленные металлы могут скоро перейти к коррекции. Пока же, индекс промышленных металлов находится вблизи максимумов 2014 года.

Цены на нефть продолжают игнорировать весь негатив и опять приближаются к максимальным значениям за три года. Тут очень похоже на временную манипуляцию, связанную с экспирацией в США. Не исключено, что уже сегодня вечером, или с завтрашнего дня, фьючерсы на нефть начнут корректироваться. Америка впервые в истории увеличила добычу до 10 млн. баррелей в стуки, и это не может не пугать. Плюс, не стоит забывать и про сезонный фактор. В феврале и марте холода в США начнут спадать, поэтому спрос на переработку сырой нефти будет падать, что приведёт к росту запасов.

После вчерашнего заседания ФРС небольшую поддержку получил американский доллар, поэтому драгоценные металлы закономерно начали корректироваться. Цена тройской унции золота опустилась до 1338$, и возможно, снижение продолжится.

На глобальном валютном рынке ситуация сильно не изменилась, но всё-таки пора начинать закладываться на глобальный разворот американского доллара и снижение ключевой валютной пары евро/доллар. Сегодня даже китайские власти сделали некий намёк на то, что китайский юань уже укрепился слишком сильно к доллару, поэтому стоит ждать интервенций. Пока индекс доллара к корзине международных валют торгуется в районе 89 пунктов. Российский рубль пока стабилен и торгуется без изменений ко вчерашнему закрытию. Что касается валютной пары доллар/рубль, тут стоит следить за пробоем отметки 56.55 вверх. Как только это произойдёт, это будет хороший сигнал и момент для покупки иностранной валюты

Пока стоит ждать открытия американских индексов на отрицательной территории и усиления продаж в сегменте рисковых активов по всему миру. По США сегодня в 18.00 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв), и если он окажется хуже ожиданий, то это ещё больше разочарует инвесторов.