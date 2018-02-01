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Рынок РФ: в лидерах роста сегодня акции металлургов, в аутсайдерах - ритейлеры


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 1 февраля, российский фондовый рынок снова торгуется в слабом плюсе.

Индекс ММВБ прибавляет 0,2%, РТС – чуть меньше (+0,1%) за счет ослабления курса рубля на 0,2%. 

Поддержку настроениям инвесторов оказывают дорожающая нефть (+1% по Brent спот), а также позитивный внешний фон. Котировки «черного золота» вновь устремились к уровням $70 за баррель, несмотря на вчерашний отчет от Минэнерго, отразивший рост запасов даже выше, чем озвучили API (+6,8 млн баррелей). Не смог остановить напор «нефтяных быков» и тот факт, что добыча в США выросла на 41 тыс. б/с, превысив порог в 9,9 млн б/с. Очевидно, рынки сейчас не настроены замечать негативные новости: по мнению инвесторов, увеличение спроса на нефть на ожиданиях ускорения роста мировой экономики, что подтверждает статистика по PMI Китая от Caixin, полностью абсорбирует наращивание предложения со стороны США.

Вчерашнее решение ФРС сохранить ключевую ставку было ожидаемо рынком, поэтому никакой реакции не последовало. Правда, риторика регулятора несколько ужесточилась: представители Федрезерва отметили, что уверенность в ускорении роста экономики и достижении целевого уровня инфляции в 2% высока.

В лидерах роста сегодня акции металлургов: Северсталь (+1,9%) и НЛМК (+1,6%). Во-первых, завтра Северсталь первая опубликует финансовые результаты за 2017 год, которые обещают быть сильными, учитывая высокие цены на прокат в 4 кв., и сулят хорошие дивидендные выплаты. Поскольку все компании работают на одном рынке, от НЛМК также ожидают сильный отчет. Во-вторых, в СМИ появилась новость, что власти Китая изучают возможность продления сроков ограничения производства металлов в наиболее экологически грязных провинциях до 15 мая вместо 15 марта. Это должно подогреть цены на металлы, а также спрос на сырье. На ожидании последнего дорожают также акции Евраза (+1,6%), Мечела преф (+1,6%) и обычка (+0,8%).

В аутсайдерах сегодня снова акции ритейлеров: X5 Retail (-2,3%), Магнит (-1,3%), Детский мир (-1,2%). Замедление инфляции указывает на обоснованность опасений того, что инвесторам не стоит ожидать ускорения роста выручки розничных сетей в 2018 году.

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