На нефтяном рынке День Сурка

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $69,8 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США, которая может продолжить свой рост. Кроме того, сегодня 2 февраля традиционный народный праздник в США и Канаде «День сурка». Если верить американской традиции, то после зимней спячки сурок сегодня должен вылезти из норы, чтобы проверить, пришла ли весна. А спрос на нефть весной обычно меньше, чем зимой.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром не показывают единой динамики. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут небольшие потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2300 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в условиях неоднозначного внешнего фона увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней под влиянием происходящих событий и поступающих новостей.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились из-за слабой отчетности компаний при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,57%), упало в цене 60% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (-2,5%) и телекома Vodafone (-4,5%). Французский индекс CAC (-0,5%) снизился на фоне просадки акций Airbus (-1,4%) и Valeo (-1,9%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-1,41%) возглавил падение из-за обвала акций Siemens (-4,5%) и Fresenius (-4.8%).

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Наибольшее положительное влияние на динамику индекса "голубых фишек" Dow Jones (+0,14%) оказал рост акций Boeing (+0,7%) и Goldman Sachs (+1,6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0,35%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-0,06%) тоже понизился при оборотах торгов почти на 20% выше среднемесячных. При этом падением на 1,9% выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью. В нем упали котировки 88% акций.

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,55% при оборотах торгов примерно на 20% выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное воздействие на него оказало повышение в цене акций Газпрома (+1,4%), Лукойла (+0,9%) и Татнефти (+2,4%). Сдержало вчера рост индекса МосБиржи снижение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-0,5%) и Магнита (-2,1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских корпоративных событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Северстали по МСФО и обороты Московской биржи в январе.